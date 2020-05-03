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Кополовец желает переноса кубкового матча с Динамо на 2021 год

Кубок Украины
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Динамо приедет в гости к Минаю, но матч будет без болельщиков

Кополовец желает переноса кубкового матча с Динамо на 2021 год
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о предстоящем полуфинальном матче Кубка Украины против "Динамо".

"Мы очень рады, что "Динамо" приедет в Минай. Жаль только, что матч будет без болельщиков. Это очень печально. Если такой праздник для нашего региона пройдет без зрителей, это будет просто катастрофа. Я бы лучше перенес матч на 2021 год.

Я никогда не участвовал во флешмобах и спорах. Но если пройдем "Динамо", покрашу волосы в белый цвет. На несколько дней", – сказал Кополовец в эфире передачи "Бомбардир".

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В статье: Михаил Кополовец Динамо (Киев) ФК Минай
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