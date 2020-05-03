Кополовец желает переноса кубкового матча с Динамо на 2021 год

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о предстоящем полуфинальном матче Кубка Украины против "Динамо".

"Мы очень рады, что "Динамо" приедет в Минай. Жаль только, что матч будет без болельщиков. Это очень печально. Если такой праздник для нашего региона пройдет без зрителей, это будет просто катастрофа. Я бы лучше перенес матч на 2021 год.

Я никогда не участвовал во флешмобах и спорах. Но если пройдем "Динамо", покрашу волосы в белый цвет. На несколько дней", – сказал Кополовец в эфире передачи "Бомбардир".