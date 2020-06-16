Кобин: Раннее начало кубкового матча не должно повлиять на качество игры

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал, как его команда готовится к предстоящему кубковому матчу с "Динамо".

- В целом настроение у команды хорошее, иначе и быть не может, ведь к нам приезжает хороший, именитый соперник, и этап полуфинала Кубка говорит сам за себя, поэтому с настроем у нас все в порядке.

Что касается погодных условий, в последнее время в Закарпатье жаркая погода, столбик термометра поднимался выше 30 градусов, но в день матча ожидается примерно +27 градусов и кратковременный дождь. Поэтому раннее начало матча пусть никого не смущает, это никак не должно повлиять на качество игры как со стороны "Динамо", так и с нашей. Жарко не будет, скорее облачно.

Поле в хорошем состоянии, ведь мы специально готовились к этому поединку, и понимали, что качество газона важно. Он не помешает показать свое мастерство ни одной команде, ни другой.

- Наверное, жаль, что такая игра пройдет без болельщиков?

- У нас маленький, компактный стадион, думаю, болельщики соберутся за его пределами и будут поддерживать команды. Расположение арены позволяет фанатам смотреть игру и за ее пределами - поле хорошо видно с разных сторон улицы. Так что, думаю, люди все равно придут.

- В оптимальном ли кадровом состоянии "Минай" подходит к игре?

- У нас только одна потеря - выбыл Олег Маик, который имеет проблемы с коленом. Кстати, он в свое время играл за молодежную команду "Динамо" и "Динамо-2". Колено беспокоит его уже в течение последних трех месяцев, сейчас боль обострилась, и он не будет участвовать в предстоящей игре.

- Делала ли ваша команда тесты на COVID-19 накануне матча?

- Да, конечно, мы их сделали сегодня утром и ожидаем завтра результаты. Никаких проблем не должно быть, ведь мы уже сдавали такие тесты раньше, и все было хорошо. Надеемся, что обе команды покажут хороший футбол. Пусть победит сильнейший, главное, чтобы игра была красивой и проходила в честной борьбе.