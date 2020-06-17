Минай - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Кубка Украины

Кубок Украины. Полуфинал

17 июня. Минай. Стадион: "Минай-Арена". Начало в 14:00

"Минай" - "Динамо" (Киев)

Трансляция "УНІАН" (по подписке)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

Скромный клуб из Закарпатья продолжает борьбу за выход в украинскую Премьер-лигу. В то же время. ему удалось добраться до полуфинала Кубка страны, где он встретится с "Динамо". В прошлом сезоне соперники уже пересекались в этом турнире, тогда волевую победу одержали киевляне.

Для "Миная" это будет лишь второй официальный поединок в 2020-м, предыдущий был сыгран ещё в марте. "Динамовцы" же только после карантина успели провести три встречи, забив в них в сумме девять голов (хоть и пропущено немало - 5). Означает ли это, что нас ожидает результативный футбол? И так ли страшен фаворит, как это выглядит до стартового свистка?

Следите за игрой в подробной текстовой трансляции здесь. Видеотрансляцию можно будет увидеть прямо в этой новости в плеерах канала "УНІАН" (по подписке, первые 10 минут просмотр бесплатный) и Youtube-канала FootballHub (бесплатно).