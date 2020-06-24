Кубок Украины
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Перед полуфиналом Кубка Украины Ворскла гуляла Мариуполем и праздновала день рождения
Игра - за несколько часов
У полтавской "Ворсклы" вчера, 23 июня, была прогулка Мариуполем, а вечером главный тренер Юрий Максимов провел предматчевую тренировку, сообщает телеканал Футбол.
Также команда праздновала 20-летие малийского защитника Ибрахима Кане. Для именинника создали традиционный коридор поздоровления.
Вчера у "бело-зеленых" состоялось занятие по теории, а сегодня утром - разминка.
Матч 1/2 финала Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла" начнется сегодня в 19:30.
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Источник:Футбол News
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