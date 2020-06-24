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Перед полуфиналом Кубка Украины Ворскла гуляла Мариуполем и праздновала день рождения

Кубок Украины
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Игра - за несколько часов

Перед полуфиналом Кубка Украины Ворскла гуляла Мариуполем и праздновала день рождения
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У полтавской "Ворсклы" вчера, 23 июня, была прогулка Мариуполем, а вечером главный тренер Юрий Максимов провел предматчевую тренировку, сообщает телеканал Футбол.

Также команда праздновала 20-летие малийского защитника Ибрахима Кане. Для именинника создали традиционный коридор поздоровления.

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Вчера у "бело-зеленых" состоялось занятие по теории, а сегодня утром - разминка.

Матч 1/2 финала Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла" начнется сегодня в 19:30.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Кубок Украины Ибрахим Кане
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Источник:
Футбол News

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