Перед полуфиналом Кубка Украины Ворскла гуляла Мариуполем и праздновала день рождения

У полтавской "Ворсклы" вчера, 23 июня, была прогулка Мариуполем, а вечером главный тренер Юрий Максимов провел предматчевую тренировку, сообщает телеканал Футбол.

Также команда праздновала 20-летие малийского защитника Ибрахима Кане. Для именинника создали традиционный коридор поздоровления.

Вчера у "бело-зеленых" состоялось занятие по теории, а сегодня утром - разминка.

Матч 1/2 финала Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла" начнется сегодня в 19:30.