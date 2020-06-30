УАФ назвала время начала финального матча Кубка Украины

Украинская Ассоциация футбола объявила время и место проведения финального матча Кубка Украины нынешнего сезона, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла".

Как и предполагалось, поединок состоится в Харькове 8 июля на стадионе ОСК "Металлист".

Время начало встречи - 21.30.

Поединок будет проходить при пустых трибунах с соблюдением соответствующих рекомендаций и протокола.

Прямая трансляция матча состоится в эфире телеканалов "UA:Перший" и "Футбол 1".