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УАФ назвала время начала финального матча Кубка Украины

Кубок Украины
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Поединок состоится в Харькове на ОСК Металлист

УАФ назвала время начала финального матча Кубка Украины
Новина українською

Украинская Ассоциация футбола объявила время и место проведения финального матча Кубка Украины нынешнего сезона, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла".

Как и предполагалось, поединок состоится в Харькове 8 июля на стадионе ОСК "Металлист".

Время начало встречи - 21.30.

Поединок будет проходить при пустых трибунах с соблюдением соответствующих рекомендаций и протокола.

Прямая трансляция матча состоится в эфире телеканалов "UA:Перший" и "Футбол 1".

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) УАФ
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Источник:
УАФ

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