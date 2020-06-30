Кубок Украины
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УАФ назвала время начала финального матча Кубка Украины
Поединок состоится в Харькове на ОСК Металлист
Украинская Ассоциация футбола объявила время и место проведения финального матча Кубка Украины нынешнего сезона, в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла".
Как и предполагалось, поединок состоится в Харькове 8 июля на стадионе ОСК "Металлист".
Время начало встречи - 21.30.
Поединок будет проходить при пустых трибунах с соблюдением соответствующих рекомендаций и протокола.
Прямая трансляция матча состоится в эфире телеканалов "UA:Перший" и "Футбол 1".
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Источник:УАФ
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