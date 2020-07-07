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Максимов: Если пустили метро, троллейбусы, открыли рестораны - почему не пустить народ на трибуны?

Кубок Украины
(1 голосов)

Наставник полтавчан считает, что на финал зрителей можно было допустить

Максимов: Если пустили метро, троллейбусы, открыли рестораны - почему не пустить народ на трибуны?
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов удивлен тем фактом, что матч финала кубка Украины против "Динамо" в Харькове будет проходить без зрителей.

- "Динамо" хотело бы, чтобы финальный матч прошел в присутствии зрителей - пусть и ограниченного количества. Поддерживаете?

- На двести процентов! Ладно в чемпионате игры проходят без публики, но кубковый финал - это праздник не только для команд, но и для их болельщиков. Сами посудите: если пустили метро, троллейбусы, открыли рестораны - почему не пустить народ на трибуны?

Стадионы ведь не закрытые помещения, там свежий воздух! Организуйте дистанцию хоть в полтора метра, хоть в два, поставьте условие, чтобы люди пришли в масках - и пусть финал не будет похож тишиной на рядовой спарринг на сборах. Футбол у нас и без того не лучшие времена переживает - не следует добивать его окончательно.

- Но в Харькове-то как раз, говорят, обстановка не самая благоприятная…

- Ничуть не хуже, чем везде. Но если на стадион здравомыслящий человек отправляется, он и себе маску наденет, и ребенку. Сидя дома, народ с ума сходит, а это, мне кажется, еще хуже.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
07.07.2020 в 22:34
Поддержу Максимова. Футбол , как показательный изгой. Последняя запрещеночка для власти . Типа вот как мы боремся !!! А метро, торговые центры, ночные дискотеки, пляжи, концерты от политсил не победимы!!! ... хреново !!!
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