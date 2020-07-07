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Максимов: Если пустили метро, троллейбусы, открыли рестораны - почему не пустить народ на трибуны?
Наставник полтавчан считает, что на финал зрителей можно было допустить
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов удивлен тем фактом, что матч финала кубка Украины против "Динамо" в Харькове будет проходить без зрителей.
- "Динамо" хотело бы, чтобы финальный матч прошел в присутствии зрителей - пусть и ограниченного количества. Поддерживаете?
- На двести процентов! Ладно в чемпионате игры проходят без публики, но кубковый финал - это праздник не только для команд, но и для их болельщиков. Сами посудите: если пустили метро, троллейбусы, открыли рестораны - почему не пустить народ на трибуны?
Стадионы ведь не закрытые помещения, там свежий воздух! Организуйте дистанцию хоть в полтора метра, хоть в два, поставьте условие, чтобы люди пришли в масках - и пусть финал не будет похож тишиной на рядовой спарринг на сборах. Футбол у нас и без того не лучшие времена переживает - не следует добивать его окончательно.
- Но в Харькове-то как раз, говорят, обстановка не самая благоприятная…
- Ничуть не хуже, чем везде. Но если на стадион здравомыслящий человек отправляется, он и себе маску наденет, и ребенку. Сидя дома, народ с ума сходит, а это, мне кажется, еще хуже.