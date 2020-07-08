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Участница Студии Квартал 95 исполнит государственный гимн перед финалом Кубка Украины
Она же - и в "Женском квартале"
Участница проекта "Женский квартал" Марта Адамчук, которая одновременно входит в "вокальный квартет" в рамках "Студии "Квартал 95", исполнит Гимн перед финалом Кубка Украины.
Матч между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" состоится сегодня, 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист". Начало встречи - в 21.30.
Марта Адамчук является актрисой "Женского квартала" с момента его создания. Ранее певица участвовала и становилась финалисткой различных талант-шоу и уже не раз выполняла гимн перед важными спортивными событиями.
На таком высоком уровне я Гимн Украины еще не исполняла, поэтому, конечно, это очень ответственная миссия", - признается участница "Женского квартала".
По словам Марты, исполнить гимн перед футбольным матчем было ее давней мечтой.
У меня папа - заядлый болельщик, и еще в детстве я загадала желание, что когда-нибудь порадую его своим выступлением на стадионе. Наконец моя мечта осуществится!