Участница Студии Квартал 95 исполнит государственный гимн перед финалом Кубка Украины

Участница проекта "Женский квартал" Марта Адамчук, которая одновременно входит в "вокальный квартет" в рамках "Студии "Квартал 95", исполнит Гимн перед финалом Кубка Украины.

Матч между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" состоится сегодня, 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист". Начало встречи - в 21.30.

Марта Адамчук является актрисой "Женского квартала" с момента его создания. Ранее певица участвовала и становилась финалисткой различных талант-шоу и уже не раз выполняла гимн перед важными спортивными событиями.

На таком высоком уровне я Гимн Украины еще не исполняла, поэтому, конечно, это очень ответственная миссия", - признается участница "Женского квартала".

По словам Марты, исполнить гимн перед футбольным матчем было ее давней мечтой.