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Участница Студии Квартал 95 исполнит государственный гимн перед финалом Кубка Украины

Кубок Украины
(5 голосов)

Она же - и в "Женском квартале"

Участница Студии Квартал 95 исполнит государственный гимн перед финалом Кубка Украины
Новина українською

Участница проекта "Женский квартал" Марта Адамчук, которая одновременно входит в "вокальный квартет" в рамках "Студии "Квартал 95", исполнит Гимн перед финалом Кубка Украины.

Матч между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" состоится сегодня, 8 июля в Харькове на ОСК "Металлист". Начало встречи - в 21.30.

Марта Адамчук является актрисой "Женского квартала" с момента его создания. Ранее певица участвовала и становилась финалисткой различных талант-шоу и уже не раз выполняла гимн перед важными спортивными событиями.

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На таком высоком уровне я Гимн Украины еще не исполняла, поэтому, конечно, это очень ответственная миссия", - признается участница "Женского квартала".

По словам Марты, исполнить гимн перед футбольным матчем было ее давней мечтой.

У меня папа - заядлый болельщик, и еще в детстве я загадала желание, что когда-нибудь порадую его своим выступлением на стадионе. Наконец моя мечта осуществится!

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В статье: Ворскла (Полтава) Кубок Украины Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Unbessiegbarr (Ирпень)
08.07.2020 в 15:35
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0
-2
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simargl (Чернигов)
08.07.2020 в 15:42
Клоуны плотно входят в нашу жизнь ...
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+3
-2
Varynin (Краматорск)
08.07.2020 в 16:04
Клоуном выглядишь ТЫ.
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+1
-1
Бандеровець) (Одесса)
08.07.2020 в 15:16
А почему выполнит,а не исполнит гимн?
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+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
08.07.2020 в 15:41
Напевно невдалий переклад з української . Гугл форевер ))))
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+3
0


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