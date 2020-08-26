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Первый матч Кривбасса начался з задержкой из-за опоздания Зеленского. Президент сделал первый удар по мячу

Кубок Украины
(1 голосов)

В Кубке Украины Кривбасс принимает Черкащину

Первый матч Кривбасса начался з задержкой из-за опоздания Зеленского. Президент сделал первый удар по мячу
Новина українською

Сегодня в Украине играются два матча первого предварительного этапа национального Кубка, в одном из которых новосозданный "Кривбасс" принимает "Черкащину".

Поединок, который был назначен на 17:00, начался почти с часовой задержкой. Все дело в том, что игру должен был посетить Владимир Зеленский, однако президент опоздал к началу матча.

Из-за этого опоздания Зеленский не стал произносить вступительную речь, а сделал символический первый удар в матче.

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Отметим, что ранее сообщалось о том, что встреча пройдет со зрителями – до 25% от имеющихся мест на стадионе. Однако по информации украинского журналиста Алексея Мандзия, на стадион пускают только по специальным приглашениям. Впрочем, по визуальной картинке с трансляции матча - болельщиков больше и они не соблюдают дистанцию.

Отметим, что к 25-й минуте "Кривбасс" выигрывает со счетом 2:0.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черкащина (Черкассы) Владимир Зеленский
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
26.08.2020 в 18:39
А Монатік співав? Чи ця районна білоцерківська? ШО У триває
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0
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
26.08.2020 в 18:37
Зеленский, во что вы превращаетесь??? Не успеваешь к началу - позвони, скажи, чтобы начинали матч, а удар по мячу - в начале 2 тайма сделал бы!!! Болезнь всех предыдущих президентов Украины поразила и тебя - все всегда должны ждать...(((
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+1
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
26.08.2020 в 18:35
І шо, на скільки метрів м'ячика пнув?
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0
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.08.2020 в 18:26
Советский цирк
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+4
0


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