Первый матч Кривбасса начался з задержкой из-за опоздания Зеленского. Президент сделал первый удар по мячу

Сегодня в Украине играются два матча первого предварительного этапа национального Кубка, в одном из которых новосозданный "Кривбасс" принимает "Черкащину".

Поединок, который был назначен на 17:00, начался почти с часовой задержкой. Все дело в том, что игру должен был посетить Владимир Зеленский, однако президент опоздал к началу матча.

Из-за этого опоздания Зеленский не стал произносить вступительную речь, а сделал символический первый удар в матче.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что встреча пройдет со зрителями – до 25% от имеющихся мест на стадионе. Однако по информации украинского журналиста Алексея Мандзия, на стадион пускают только по специальным приглашениям. Впрочем, по визуальной картинке с трансляции матча - болельщиков больше и они не соблюдают дистанцию.

Отметим, что к 25-й минуте "Кривбасс" выигрывает со счетом 2:0.