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УАФ назначила даты проведения двух перенесенных матчей первого раунда Кубка Украины
Матчи Днепр - Верес и Металлург – Авангард состоятся 8 и 9 сентября
УАФ определила время проведения двух матчей первого предварительного раунда
Так, матч "Днепр" - "Верес" состоится 8 сентября, а поединок "Металлург" – "Авангард" назначен на 9-е сентября.
Оба матча начнутся в 18:00.
Также напомним, что в первом раунде не состоялся матч между винницкой "Нивой" и ФК "Чернигов", так как гости без уважительной причины не смогли приехать на матч.