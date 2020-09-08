УАФ назначила даты проведения двух перенесенных матчей первого раунда Кубка Украины

УАФ определила время проведения двух матчей первого предварительного раунда Кубка Украины , которые в свое время не были сыграны из-за вспышки коронавируса в составе двух клубов.

Так, матч "Днепр" - "Верес" состоится 8 сентября, а поединок "Металлург" – "Авангард" назначен на 9-е сентября.

Оба матча начнутся в 18:00.