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УАФ назначила даты проведения двух перенесенных матчей первого раунда Кубка Украины

Кубок Украины
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Матчи Днепр - Верес и Металлург – Авангард состоятся 8 и 9 сентября

УАФ назначила даты проведения двух перенесенных матчей первого раунда Кубка Украины
Новина українською

УАФ определила время проведения двух матчей первого предварительного раунда Кубка Украины, которые в свое время не были сыграны из-за вспышки коронавируса в составе двух клубов.

Так, матч "Днепр" - "Верес" состоится 8 сентября, а поединок "Металлург" – "Авангард" назначен на 9-е сентября.

Оба матча начнутся в 18:00.

Также напомним, что в первом раунде не состоялся матч между винницкой "Нивой" и ФК "Чернигов", так как гости без уважительной причины не смогли приехать на матч. Гостям будет засчитано техническое поражение.

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В статье: Авангард (Краматорск) Верес (Ровно) Днепр (Черкассы) Металлург (Запорожье)
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Источник:
УАФ

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