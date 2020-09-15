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Волынь сыграет кубковый матч с Прикарпатьем молодежным составом

Кубок Украины
(2 голосов)

Поединок пройдет со зрителями

Волынь сыграет кубковый матч с Прикарпатьем молодежным составом
Новина українською

Как сообщал ранее UA-Футбол, в луцкой "Волыни" зафиксирована вспышка коронавируса. В клубе обнаружено 13 случаев заражения – у лучан заболели 8 футболистов и 5 человек из персонала клуба.

По этой причине был перенесен матч 3-го тура Первой лиги с тернопольской "Нивой", который был запланирован на ближайшие выходные.

При этом, матч 2-го раунда Кубка Украины, в котором "Волынь" 16 сентября примет "Прикарпатье", перенесен не будет. Поединок состоится в назначенное время, а на матч тренерский штаб хозяев выставит преимущественно состав молодежной команды

Также отметим, что данный матч пройдет со зрителями.

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В статье: Волынь (Луцк) Прикарпатье (Ивано-Франковск) коронавирус
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