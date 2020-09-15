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Волынь сыграет кубковый матч с Прикарпатьем молодежным составом
Поединок пройдет со зрителями
Как сообщал ранее UA-Футбол, в луцкой
По этой причине был перенесен матч 3-го тура Первой лиги с тернопольской "Нивой", который был запланирован на ближайшие выходные.
При этом, матч 2-го раунда Кубка Украины, в котором "Волынь" 16 сентября примет "Прикарпатье", перенесен не будет. Поединок состоится в назначенное время, а на матч тренерский штаб хозяев выставит преимущественно состав молодежной команды
Также отметим, что данный матч пройдет со зрителями.