Волынь сыграет кубковый матч с Прикарпатьем молодежным составом

Как сообщал ранее UA-Футбол, в луцкой "Волыни" зафиксирована вспышка коронавируса . В клубе обнаружено 13 случаев заражения – у лучан заболели 8 футболистов и 5 человек из персонала клуба.

По этой причине был перенесен матч 3-го тура Первой лиги с тернопольской "Нивой", который был запланирован на ближайшие выходные.

При этом, матч 2-го раунда Кубка Украины, в котором "Волынь" 16 сентября примет "Прикарпатье", перенесен не будет. Поединок состоится в назначенное время, а на матч тренерский штаб хозяев выставит преимущественно состав молодежной команды

Также отметим, что данный матч пройдет со зрителями.