Кубок Украины. Верес громит действующего четвертьфиналиста, Кремень уверенно переигрывает ВПК-Агро

Липоводолинский "Альянс" провалился с "Вересом" в Ахтырке, а вот "ВПК-Агро" и "Кремень" не без приключений снимали пробу с далеко не идеального газона днепровского стадиона "Метеор"...

ВПК-АГРО - КРЕМЕНЬ 0:2 (0:2, идет второй тайм)

Голы: Островский (8), Бубенцов (44 авт.)

ВПК-Агро: Бубенцов, Васильев (к), И. Белый, Красов, Милесин, Передистый, Ляшенко, Терехов, Кича, Будняк, Удод.

Кремень: Данкович, Мягков, Головко, Курелех (к), Брюхов, Бычков, Бородай О., Белоус, Островский, Сорокин, Кулиш

Предупреждения: Бородай О. (39)

Второй кряду домашний матч для "ВПК-Агро" снова начался с пропущенного в первом тайме гола. Причем в этот раз Бубенцов пропустил в самом дебюте. После навеса Павла Мягкова слева Денис Островский головой открыл счет. Дебютный гол для хавбека, арендованного кременчужанами у киевской "Оболони".

В дальнейшем хозяева больше владели мячом, но создать что либо опасное им мешали гости, весьма надежно действовавшие в обороне. Под знавес же первой половины подопечные Александра Головко получили еще более комфортное преимущество. Длинный пас на Бычкова пытался перехватить Андрей Бубенцов, сыгравший на выходе в районе линии штрафной площадки. Бесхозный мяч изменил направление полета после отскока от газона, что позволило подхватить его Станиславу Кулишу. Мягкая подсечка форварда "Кременя" имела мало шансов на то, чтобы стать результативной, но сам же Бубенцов помешал сыграть головой своему защитнику и срезал мяч рукой в ворота.

АЛЬЯНС - ВЕРЕС 0:3 (0:0)

Голы: Дахновский (53), Соломка (66), Петько (69)

Альянс: Ефанов, Меженский, Шевченко, Пикуль, Осадчий (Писный 57), Лучик (Шпиренок 57), Ярошенко, Шарай С. (Есып 73), Шарай В., Лебеденко, Сидоренко.

Верес: Когут, Пасич, Мирошник, Гончаренко, Солдат, Петько (Полюлях 79), Кучеров, Соломка (Яременко 71), Тимофеенко, Дахновский (Хоцяновский 82), Сергийчук (Гегедош 71).

Предупреждения: Сидоренко (37) - Сергийчук (16), Гегедош (90+4)

Шесть и пять замен соответственно, было у команд по сравнению с последними играми в чемпионате Первой лиги. Это логичным образом отразилось на качестве игры. Именно гости, в большей мере игравшие основой, начали матч активнее. Номинальные же хозяева стадиона в Ахтырке долгое время не могли связать два паса, так что привычных красивых комбинаций "Альянса" на первых минутах мы так и не увидели.

Ближе к перерыву хозяева все же выровняли положение и Константин Ярошенко даже мог открывать счет. Но свой момент не использовал. Еще ранее с ударом Константина Лучика справился Богдан Когут.

В дебюте второго тайма "Верес" все же открыл счет. Виталий Дахновский вышел один на один с Ефановым и реализовал этот шанс. Он же создал второй мяч, пройдя по левому флангу вплоть до лицевой линии и отдав на Юрия Соломку. Под удар полузащитника бросились защитники соперника, но это лишь усугубило их положение, так как рикошет дезориентировал Ефанова и не дал ему среагировать.

Подача Виталия Тимофеенко со штрафного довела счет до разгромного. Головой пробивал Сергей Петько и мяч красивым рикошетом от перекладины в землю проследовал в ворота. Игра была сделана, поэтому Юрий Вирт прибегнул к серии замен, дав игровое время и Роберту Гегедошу в том числе. Напомним, в матче прошлого раунда Кубка против черкасского "Днепра" бомбардиру удалась роль джокера и гол в концовке он забил именно выйдя со скамейки.

Доигрывал Роберт уже с перебинтованной головой, но отличиться не смог. Тем не менее, его команде с лихвой хватило и трех забитых мячей, "Верес" дожидается жеребьевки 1/16 финала, с которой в кубковом турнире стартует большинство клубов УПЛ.