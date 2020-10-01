Руслан Костышин сравнил матч с Риекой в ​​ЛЕ и с Прикарпатьем в Кубке Украины

Коуч " Колоса " Руслан Костышин сравнил победу над ивано-франковским "Прикарпатьем" (1:0) в Кубке Украины с матчем квалификации ЛЕ против хорватской "Риеки" (0:2). В обоих случаях шел сильный дождь.

Ассоциаций с матчем из Хорватией нет, здесь хотя бы мяч катился и можно было играть в футбол. К тем людям, которые готовили это поле, нет вопросов, так как вода не стояла.

Встреча тяжелая, но вы понимаете - меняются тренеры, уходят годы, а когда в "Прикарпатье" приезжает команда выше рангом, они всегда дают бой.