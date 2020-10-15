Горняк-Спорт обратился в УЕФА за разъяснениями по поводу двух замен Днепра-1 в овертайме матча КУ

"Горняк-Спорт" продолжает настаивать, что "Днепр-1" нарушил регламент в матче 1/16 финала Кубка Украины (3:5 в овертайме), выполнив две замены в овертайме.

Несмотря на заявления КДК УАФ , что регламент нарушен не был, президент "Горняка-Спорт" Петр Каплун заявил, что клуб обратится в УЕФА за разъяснениями.

"Бывает такое, что в нашем футболе регламент не является регламентом.

Читаем, статья четвертая, там написано: "В матче соревнований разрешаются замены не более пяти футболистов. Замена, не использованная в основное время, может быть использована в дополнительное время.

Во время матча разрешается использовать три возможности для проведения замен в основное время и разрешается еще одна возможность проведения в дополнительное время".

Нас назвали сумасшедшими, когда мы обратили внимание на этот пункт регламента. Это не сумасшедшие должны четко прочитать это. Специально для них написано, что в дополнительное время есть одна остановка игры для замен, а не две или три. И там не пишут, что остановка игры переносится.

Так УЕФА рекомендовал и в мае это было принято, но в августе исполком УАФ принял в другой редакции этот документ

Пусть УЕФА растолкует правильный у нас регламент или неправильный? Мы сделали запрос в УЕФА теперь ожидаем решения КДК УАФ, которое мы до сих пор не получили. Когда получим решение, мы вышлем его в УЕФА и нам все объяснят", – сказал Каплун.