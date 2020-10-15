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Горняк-Спорт обратился в УЕФА за разъяснениями по поводу двух замен Днепра-1 в овертайме матча КУ
Клуб из Горишних Плавней стоит на своем
"Горняк-Спорт" продолжает настаивать, что
Несмотря на
"Бывает такое, что в нашем футболе регламент не является регламентом.
Читаем, статья четвертая, там написано: "В матче соревнований разрешаются замены не более пяти футболистов. Замена, не использованная в основное время, может быть использована в дополнительное время.
Во время матча разрешается использовать три возможности для проведения замен в основное время и разрешается еще одна возможность проведения в дополнительное время".
Нас назвали сумасшедшими, когда мы обратили внимание на этот пункт регламента. Это не сумасшедшие должны четко прочитать это. Специально для них написано, что в дополнительное время есть одна остановка игры для замен, а не две или три. И там не пишут, что остановка игры переносится.
Так УЕФА рекомендовал и в мае это было принято, но в августе исполком УАФ принял в другой редакции этот документ
Пусть УЕФА растолкует правильный у нас регламент или неправильный? Мы сделали запрос в УЕФА теперь ожидаем решения КДК УАФ, которое мы до сих пор не получили. Когда получим решение, мы вышлем его в УЕФА и нам все объяснят", – сказал Каплун.
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