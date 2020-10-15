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Горняк-Спорт обратился в УЕФА за разъяснениями по поводу двух замен Днепра-1 в овертайме матча КУ

Кубок Украины
(2 голосов)

Клуб из Горишних Плавней стоит на своем

Горняк-Спорт обратился в УЕФА за разъяснениями по поводу двух замен Днепра-1 в овертайме матча КУ
Новина українською

"Горняк-Спорт" продолжает настаивать, что "Днепр-1" нарушил регламент в матче 1/16 финала Кубка Украины (3:5 в овертайме), выполнив две замены в овертайме.

Несмотря на заявления КДК УАФ, что регламент нарушен не был, президент "Горняка-Спорт" Петр Каплун заявил, что клуб обратится в УЕФА за разъяснениями.

"Бывает такое, что в нашем футболе регламент не является регламентом.

Читаем, статья четвертая, там написано: "В матче соревнований разрешаются замены не более пяти футболистов. Замена, не использованная в основное время, может быть использована в дополнительное время.

Во время матча разрешается использовать три возможности для проведения замен в основное время и разрешается еще одна возможность проведения в дополнительное время".

Нас назвали сумасшедшими, когда мы обратили внимание на этот пункт регламента. Это не сумасшедшие должны четко прочитать это. Специально для них написано, что в дополнительное время есть одна остановка игры для замен, а не две или три. И там не пишут, что остановка игры переносится.

Так УЕФА рекомендовал и в мае это было принято, но в августе исполком УАФ принял в другой редакции этот документ

Пусть УЕФА растолкует правильный у нас регламент или неправильный? Мы сделали запрос в УЕФА теперь ожидаем решения КДК УАФ, которое мы до сих пор не получили. Когда получим решение, мы вышлем его в УЕФА и нам все объяснят", – сказал Каплун.

Горняк-Спорт обратился в УЕФА за разъяснениями по поводу двух замен Днепра-1 в овертайме матча КУ - изображение 1
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В статье: УЕФА Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Петр Каплун СК Днепр-1 КДК УАФ
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Источник:
ФК Горняк-Спорт

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Комментарии (1)
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evtushenkonata
15.10.2020 в 23:54
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