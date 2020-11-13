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Тренер ВПК-Агро о победе над Олимпиком: Это исторический результат для нас

Кубок Украины
(2 голосов)

Команда из Шевченковки пробилась в 1/8 финала Кубка Украины

Тренер ВПК-Агро о победе над Олимпиком: Это исторический результат для нас
Новина українською

Главный тренер перволиговского "ВПК-Агро" прокомментировал результат кубкового матча его команды против "Олимпика" (1:0).

"Было много технического брака, как со стороны наших футболистов, так и со стороны игроков соперника. Отсюда и столько моментов у обеих ворот. На поле сегодня лучшими были вратари.

Я очень доволен волей к победе, которую продемонстрировала моя команда. Это исторический результат для нас. Нам удалось добиться его за счет характера и дисциплины. Мы провели накануне неудачный поединок в чемпионате, но смогли сегодня абстрагироваться от негатива и отдаться полностью игре на Кубок с очень сильным соперником. Всех с победой!", - сказал Соловьев.

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В статье: Олимпик (Донецк) ВПК-Агро (Шевченковка) Сергей Соловьев
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Источник:
ФК Олимпик

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