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Тренер ВПК-Агро о победе над Олимпиком: Это исторический результат для нас
Команда из Шевченковки пробилась в 1/8 финала Кубка Украины
Главный тренер перволиговского "ВПК-Агро" прокомментировал
"Было много технического брака, как со стороны наших футболистов, так и со стороны игроков соперника. Отсюда и столько моментов у обеих ворот. На поле сегодня лучшими были вратари.
Я очень доволен волей к победе, которую продемонстрировала моя команда. Это исторический результат для нас. Нам удалось добиться его за счет характера и дисциплины. Мы провели накануне неудачный поединок в чемпионате, но смогли сегодня абстрагироваться от негатива и отдаться полностью игре на Кубок с очень сильным соперником. Всех с победой!", - сказал Соловьев.
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