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Костышин: Против Динамо секретов нет - будем больше бегать и полностью отдаваться на поле
Наставник "Колоса" - о предстоящем поединке в 1/4 финала Кубка Украины
Олександр Приходько
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо".
"Наша мотивация - "Динамо" Киев, четвертьфинал Кубка Украины. Какая еще может быть мотивация? Впервые так далеко зашли. С "Динамо" нужно много бегать и полностью отдаваться. Весь секрет".
"Травмированные есть, но рассказывать не буду. Футболистов у нас достаточно, чтобы их заменить", - сказал Костышин.
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Источник:ТК Футбол
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ещё не специалист (Кривой Рог)
03.03.2021 в 10:03
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