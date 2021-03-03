Костышин: Против Динамо секретов нет - будем больше бегать и полностью отдаваться на поле

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо".

"Наша мотивация - "Динамо" Киев, четвертьфинал Кубка Украины. Какая еще может быть мотивация? Впервые так далеко зашли. С "Динамо" нужно много бегать и полностью отдаваться. Весь секрет".

"Травмированные есть, но рассказывать не буду. Футболистов у нас достаточно, чтобы их заменить", - сказал Костышин.