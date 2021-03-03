  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Костышин: Против Динамо секретов нет - будем больше бегать и полностью отдаваться на поле
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костышин: Против Динамо секретов нет - будем больше бегать и полностью отдаваться на поле

Кубок Украины
(1 голосов)

Наставник "Колоса" - о предстоящем поединке в 1/4 финала Кубка Украины

Костышин: Против Динамо секретов нет - будем больше бегать и полностью отдаваться на поле

Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо".

"Наша мотивация - "Динамо" Киев, четвертьфинал Кубка Украины. Какая еще может быть мотивация? Впервые так далеко зашли. С "Динамо" нужно много бегать и полностью отдаваться. Весь секрет".

"Травмированные есть, но рассказывать не буду. Футболистов у нас достаточно, чтобы их заменить", - сказал Костышин.

Читайте также 1/4 финала Кубка Украины. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.03.2021 в 10:03
а Селя сыграет или травма?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...