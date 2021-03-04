Суркис о матче с Колосом: Такой футбол хочется смотреть - адреналин, напряжение, хорошая игра соперника

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от победы киевлян в четвертьфинале Кубка Украины над "Колосом" (0:0, 4:3 по пен.)

"Такой футбол хочется смотреть: адреналин, напряжение, хорошая игра соперника. Конечно, нужно забивать. Главное, что в итоге дожали. Понимаю, что пенальти – это лотерея, главное, что мы в ней победили, с этим ребят и поздравил в раздевалке. Идем в Кубке дальше. У меня в телефоне огромное количество сообщений – все поздравляют.

У "Колоса" Кубок Украины был единственным путем попасть в зону еврокубков, для нас же это престиж. Получилась хорошая, интересная, боевая игра, и мы могли забить, и они – в первом тайме. Считаю, мы заслужили эту победу, команда хорошо готова физически, что и доказала за 120 минут игры. Также хорошее и психологическое состояние, если выиграли по пенальти. У нас все основные баталии еще впереди. В раздевалке особой радости нет, мы всего лишь прошли один из этапов – попали в полуфинал. Естественно, все довольны, что не зря проделали такую огромную работу, я поздравил ребят. Игра была достойной четвертьфинала Кубка Украины. Считаю, сегодня был интересный, содержательный футбол.

"Вильярреал"? Это серьезная команда. Смотрел их матч с "Атлетико" (Мадрид), они должны были выигрывать, но чудеса творил вратарь соперника. Как известно, перед стартовым свистком шансы 50% на 50%", - сказал Суркис.