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Денис Бойко: Луческу всегда говорит, что самый важный матч – это следующий
Он отразил два пенальти в матче 1/4 финала против "Колоса"
Динамо Киев
Вратарь "Динамо" Денис Бойко поделился впечатлениями от кубкового противостояния против "Колоса". Он отразил два одиннадцатиметровых удара в серии послематчевых пенальти.
- Это был один из интересных вечеров. Я долго не играл, поэтому, конечно, не устал. Команде, наверное, было тяжело, а мне все 120 минут – в удовольствие. После игры все ребята меня поблагодарили, поздравили, похвалили. В целом, ничего особенного, ведь это был только четвертьфинал, и до победы в Кубке нам осталось сделать еще два шага, так что будем работать дальше. Как нам всегда говорит тренер – самая важная игра – следующая. Если в следующем матче мы не добьемся победы, предыдущий ничего не стоит.
Должны ли Леднев и Караваев выставлять магарыч? Не нужно, мы же все работаем на одно командное дело, дай бог, чтобы они в следующий раз забили", - сказал Бойко.
Напомним, что сегодня, 4 марта, состоится жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Базовая дата - 21 апреля.
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