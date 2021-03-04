Денис Бойко: Луческу всегда говорит, что самый важный матч – это следующий

Вратарь "Динамо" Денис Бойко поделился впечатлениями от кубкового противостояния против "Колоса". Он отразил два одиннадцатиметровых удара в серии послематчевых пенальти.

- Это был один из интересных вечеров. Я долго не играл, поэтому, конечно, не устал. Команде, наверное, было тяжело, а мне все 120 минут – в удовольствие. После игры все ребята меня поблагодарили, поздравили, похвалили. В целом, ничего особенного, ведь это был только четвертьфинал, и до победы в Кубке нам осталось сделать еще два шага, так что будем работать дальше. Как нам всегда говорит тренер – самая важная игра – следующая. Если в следующем матче мы не добьемся победы, предыдущий ничего не стоит.

Должны ли Леднев и Караваев выставлять магарыч? Не нужно, мы же все работаем на одно командное дело, дай бог, чтобы они в следующий раз забили", - сказал Бойко.