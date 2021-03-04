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Денис Бойко: Луческу всегда говорит, что самый важный матч – это следующий

Кубок Украины
(3 голосов)

Он отразил два пенальти в матче 1/4 финала против "Колоса"

Денис Бойко: Луческу всегда говорит, что самый важный матч – это следующий

Динамо Киев

Новина українською

Вратарь "Динамо" Денис Бойко поделился впечатлениями от кубкового противостояния против "Колоса". Он отразил два одиннадцатиметровых удара в серии послематчевых пенальти.

- Это был один из интересных вечеров. Я долго не играл, поэтому, конечно, не устал. Команде, наверное, было тяжело, а мне все 120 минут – в удовольствие. После игры все ребята меня поблагодарили, поздравили, похвалили. В целом, ничего особенного, ведь это был только четвертьфинал, и до победы в Кубке нам осталось сделать еще два шага, так что будем работать дальше. Как нам всегда говорит тренер – самая важная игра – следующая. Если в следующем матче мы не добьемся победы, предыдущий ничего не стоит.

Должны ли Леднев и Караваев выставлять магарыч? Не нужно, мы же все работаем на одно командное дело, дай бог, чтобы они в следующий раз забили", - сказал Бойко.

Напомним, что сегодня, 4 марта, состоится жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Базовая дата - 21 апреля.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Динамо Киев

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Комментарии (2)
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fanat_football (Херсон)
04.03.2021 в 13:02
Молодец, что при последнем пробивании остался на месте, не прыгнул в сторону. Перед этим тоже был такой же удар, но Денис прыгнул в угол и пропустил.
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pilips111 (Чернигов)
04.03.2021 в 08:54
Лизнул румыну аккуратно
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-1


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