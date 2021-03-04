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Маркевич: Динамо фаворит в противостоянии с Агробизнесом, Александрия и Заря - равные соперники
Полуфинальные матчи будут интересными
dynamo.kiev.ua
Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился мыслями о результатах жеребьевки полуфинала Кубка Украины 2020/21.
"Динамо" фаворит в противостоянии с "Агробизнес", но по матчу хмельнитчан с "Шахтером" трудно спрогнозировать исход противостояния с "Динамо". Если "Агробизнес" сыграет против киевлян так, как в матче с "Шахтером" - в них неплохие шансы. Тем более, на таких полях, которые мы имеем сейчас, все команды пидривнюються.
"Александрия" и "Заря" - равные соперники. Трудно спрогнозировать, кто пройдет дальше. Наверное можно сказать, что полуфинальные матчи будут интересными", - сказал Маркевич.
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