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Маркевич: Динамо фаворит в противостоянии с Агробизнесом, Александрия и Заря - равные соперники

Кубок Украины
(2 голосов)

Полуфинальные матчи будут интересными

Маркевич: Динамо фаворит в противостоянии с Агробизнесом, Александрия и Заря - равные соперники

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился мыслями о результатах жеребьевки полуфинала Кубка Украины 2020/21.

"Динамо" фаворит в противостоянии с "Агробизнес", но по матчу хмельнитчан с "Шахтером" трудно спрогнозировать исход противостояния с "Динамо". Если "Агробизнес" сыграет против киевлян так, как в матче с "Шахтером" - в них неплохие шансы. Тем более, на таких полях, которые мы имеем сейчас, все команды пидривнюються.

"Александрия" и "Заря" - равные соперники. Трудно спрогнозировать, кто пройдет дальше. Наверное можно сказать, что полуфинальные матчи будут интересными", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (2)
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IhorSt (Львів)
04.03.2021 в 15:00
"Тем более, на таких полях, которые мы имеем сейчас, все команды пидривнюються". Я балдею без баяна... Це на російсомовній версії сайту... Журналісти, блін... Мо' спершу почитайте граматику? Або не перекладайте. У нас майже всі знають настільки українську, ЩОБ ЧИТАТИ В ОРИГІНАЛІ. А щодо 47-хромосомних - перетопчуться.
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Evhen777 (Luhansk)
04.03.2021 в 13:40
учитывая отскок от коваливского "агробизнеса", действительно сложно спрогнозировать фаворита
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