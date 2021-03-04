Бойко: Хороший вечер был вчера

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко прокомментировал победу над "Колосом" (0:0, 4:3 по пенальти) в 1/4 финала Кубка Украины.

"Хороший вечер был вчера! Всем огромное спасибо за приятные слова!", — написал Бойко в Инстаграме.

В серии послематчевых пенальти Бойко отразил два удара и помог своей команде добыть победу.