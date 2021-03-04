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Бойко: Хороший вечер был вчера
Денис помог своей команде пробиться дальше
Вики
Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко прокомментировал победу над "Колосом" (0:0, 4:3 по пенальти) в 1/4 финала Кубка Украины.
"Хороший вечер был вчера! Всем огромное спасибо за приятные слова!", — написал Бойко в Инстаграме.
В серии послематчевых пенальти Бойко отразил два удара и помог своей команде добыть победу.
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
04.03.2021 в 16:06
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LAZ E183 (Рига)
04.03.2021 в 17:23
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