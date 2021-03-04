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Бойко: Хороший вечер был вчера

Кубок Украины
(4 голосов)

Денис помог своей команде пробиться дальше

Бойко: Хороший вечер был вчера

Вики

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко прокомментировал победу над "Колосом" (0:0, 4:3 по пенальти) в 1/4 финала Кубка Украины.

"Хороший вечер был вчера! Всем огромное спасибо за приятные слова!", — написал Бойко в Инстаграме.

В серии послематчевых пенальти Бойко отразил два удара и помог своей команде добыть победу.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
04.03.2021 в 16:06
слабовато, мог бы и больше отбить...
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+3
-2
LAZ E183 (Рига)
04.03.2021 в 17:23
Якби не гадав, то міг би.
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