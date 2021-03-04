Кубок Украины
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Кубок Украины. Агробизнес примет Динамо на стадионе в Тернополе
Домашний стадион Агробизнеса не соответствует требованиям данного раунда турнира
fcnyva.com
Сегодня стали известны результаты
Жребий свел в соперники следующие пары:
"Агробизнес" - "Динамо"
"Александрия" - "Заря"
Как сообщает ТК "Футбол", поединок между "Агробизнесом" и "Динамо" состоится в Тернополе.
"Александрия", в свою очередь, примет "Зарю" на своем домашнем стадионе "Ника".
Напомним, что полуфинальные матчи намечены на 21 апреля. Финал розыгрыша Кубка Украины 2020/2021 состоится 12 мая в Тернополе.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (14)
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