Кубок Украины. Агробизнес примет Динамо на стадионе в Тернополе

Сегодня стали известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины.

Жребий свел в соперники следующие пары:

"Агробизнес" - "Динамо"

"Александрия" - "Заря"

Как сообщает ТК "Футбол", поединок между "Агробизнесом" и "Динамо" состоится в Тернополе.

"Александрия", в свою очередь, примет "Зарю" на своем домашнем стадионе "Ника".

Напомним, что полуфинальные матчи намечены на 21 апреля. Финал розыгрыша Кубка Украины 2020/2021 состоится 12 мая в Тернополе.