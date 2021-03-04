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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Украины. Агробизнес примет Динамо на стадионе в Тернополе

Кубок Украины
(4 голосов)

Домашний стадион Агробизнеса не соответствует требованиям данного раунда турнира

Кубок Украины. Агробизнес примет Динамо на стадионе в Тернополе

fcnyva.com

Новина українською

Сегодня стали известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины.

Жребий свел в соперники следующие пары:

"Агробизнес" - "Динамо"

"Александрия" - "Заря"

Как сообщает ТК "Футбол", поединок между "Агробизнесом" и "Динамо" состоится в Тернополе.

"Александрия", в свою очередь, примет "Зарю" на своем домашнем стадионе "Ника".

Напомним, что полуфинальные матчи намечены на 21 апреля. Финал розыгрыша Кубка Украины 2020/2021 состоится 12 мая в Тернополе.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) ФК Александрия Агробизнес (Волочиск)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (14)
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usovvictor (Kharkov)
04.03.2021 в 19:34
...как раз это нормально, раз заложено в практике... Гость-это гость, хозяин - это хозяин, нечего по чужим полям скитаться, раз свой есть...
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
04.03.2021 в 19:02
для чого потрібен цей цирк? Більше половини команд ПЛ не грає в себе вдома. Тепер ще і головні претенденти (вірус з агробізнесом) на підвищення в клас є бомжами.((
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+4
0
ГенриВол (Волочиськ)
04.03.2021 в 19:18
Такі українські реалії. Що тепер у футбол не грати? Чому Одеса, Харків, Луцьк, Івано-Франківськ, Херсон, Миколаїв, Тернопіль, міста з великим або більш менш великим футбольним минулим, так мало прикладають зусиль для того щоб їх команди були у ПЛ. Бо вони маючи стадіони (не бомжі по Вашому), всерівно є бомжами, бо немаю іншого, що притамане бомжам - грошей і постійно їх клянчать з протянутою рукою або капелюхом.
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+5
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.03.2021 в 19:37
Грати, але якщо ваш стадіон відповідає вимогам першої ліги, то або приводьте свій стадіон до вимог прем'єр ліги, або не рипайтеся. Собуцький вже заявляє наш стадіон як основний на випадок виходу в прем'єр лігу, ви будете їздити на кожну гру в Тернопіль вболівати?
+1
0
kre4et (Киев)
04.03.2021 в 20:36
енгельс гассанович, думаю, що Тернопіль скучив за УПЛ, тому знайдуться люди, які з задоволенням прийдуть підтримати своїх георгафічних сусідів і думаю, що з Волочиська теж вболівальники будуть відвідувати матчі, нехай їх буде не так багато. Думаю, що головне це спортивний принцип, незважаючи на те, що я хочу бачити в УПЛ - Чорноморець, Карпати, Металіст, Волинь, Прикапртаття, Вінницьку та Тернопільську Ниви і т.д.
+2
0
Technical
04.03.2021 в 20:38
енгельс гассанович, думаю, всі любителі футболу з Тернополя не проти матчів УПЛ у їх місті, хіба що окрім членів фанатського угрупування Ниви.Та і де грати Агробізнесу, як не у сусідньому Тернополі, до якого рукою подати з Волочиська і звідки родом ледь не половина цієї команди?
+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
04.03.2021 в 22:07
команди без свого стадіону. і відповідно без своїх фанатів це недорозуміння.
+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
04.03.2021 в 18:34
Вот і побачимо чи фартовий стадіон в Тернополі для Агробізнеса чи ні.
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+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.03.2021 в 22:49
Не дай Боже..
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0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.03.2021 в 18:29
Ось тут саме цікаве.. Ниві забороняють грати до фіналу кубка на стадіоні, щоб не нищили газон. Якщо дозволяють Агробізнесу, то або треба дозволяти і Ниві, або агробізнес так акуратно грає, або пішов відкат нашому меру.
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+1
-2
Alex.696 (Немирів)
04.03.2021 в 18:35
Одна гра газон не попсує. Якщо там дійсно газон, а не лише назва.
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+1
0
Technical
04.03.2021 в 20:40
Півфінальний матч у кубку України проти Динамо - хіба це не той винятковий випадок, коли гру можна зіграти? Тернопіль кожен тиждень бачить такі матчі?
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+1
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.03.2021 в 20:57
Тернопіль взагалі не бачить ніякого футболу, тому що Нива чимось не догодила нашому меру. А якщо не можна Ниві, нах.р потрібен і Агробізнес.
0
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
04.03.2021 в 21:38
Просто все йде до того, що якщо Агробізнес вийде в прем'єр лігу, команда з Волочиська буде грати в Тернополі, а з Тернополя в Волочиську..
0
0


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