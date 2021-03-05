Явный недостаток Динамо, закономерность победы Агробизнеса. Эксперты о Кубке Украины

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком анализируют матчи четвертьфинала Кубка Украины, в одном из которых случилась большая сенсация.

"Верес" - "Заря" 1:2

Александр Севидов: Для "Вереса" это был как "последний матч" жизни, а для "Зари" лишь следующая игра. У ровенчан подобраны хорошие бойцы, хорошая и ровная команда, которая наверняка выйдет в элиту. А "Заря" по большому счету ничего не показала. Тяжелое поле, не должным образом психологически настроились. Еще один момент - достаточно блекло выглядел Шахаб.

Пока у "Вереса" были силы где-то до 60-й минуты, они противостояли "Заре" на равных, а затем пошли разрывы между линиями, нарушились тактические построения, и гостям стало намного легче. У Юрия Вирта пока нет того резерва, который позволял бы переломить ход игры. Нужно отметить, что хозяев подвел вратарь. И в первом пропущенном мяче не выручил, и во втором явная ошибка. Ведь удар Кочергина читался, он бил издалека, страж прозевал, хотя все четко видел. Попустил в тот угол, где ближе располагался. А когда хозяева за 15 минут до конца матча остались в меньшинстве, то шансы сравнять счет и перевести игру в овертайм выглядели призрачными.

Более опытная команда, обладающая более высоким классом, довела игру до логичного исхода. Хотя "Верес" нужно похвалить, особенно за первый тайм, где помимо забитого мяча, создали несколько голевых моментов, и бились до конца.

"Динамо" - "Колос" 0:0 (пен. 4:3)

Александр Севидов: Первый тайм был абсолютно равным, никто не выделялся, команды практически ничего не создали, играли без голевых моментов. Второй тайм прошел веселее, "Колос" чуть сел ниже в защиту, начал реже выходить в атаки, больше силы оставил в обороне, задача была не пропустить. "Динамо" воспользовалось этим и завладело территориальным преимуществом. Тоже самое повторилось в двух овертаймах.

На что нужно обратить внимание, очень малое количество индивидуально сильных футболистов в составе "Динамо". Вроде все правильно делают, но то передача не дойдет, то выше или ниже она проследует, не в нужную точку. Где необходимо индивидуальное мастерство, обыграть один в один не могут. Тот же Караваев сделал столько передач и ни одна не дошла до партнера, ни в первом, ни во втором тайме, ни в дополнительное время. Да, он хороший футболист, но для киевского "Динамо" нужен более качественный игрок.

А вот кто заслужил похвалы, так это вратарь Бойко, который несколько раз уверенно вступал в борьбу на протяжении матча, выручал, и в серии после матчевых ударов отстоял на отлично.

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В "Колосе" выделил бы Костышина-младшего с кипучей энергией, пытавшегося что-то показать. Был бы "Колос" понаглее, глядишь, им улыбнулась бы удача. На мой взгляд, игра двух равных команд, но чуть лучше было "Динамо".

"Денпр-1" - "Александрия" 1:1 (пен. 3:4)

Александр Севидов: Днепряне владели небольшим территориальным преимуществом, они произвели большее количество ударов, правда били со средних и дальних дистанций, которые не очень были опасны для опытного Панькива. Зато "Александрия" больше контролировала мяч в позиционных атаках, и по этому показателю, они немного превзошли хозяев. "Днепр-1" и в этом матче не отошел от своей игры силового стиля: от быстрого перехода с длинными передачами на Довбыка, а его задача зацепится за мяч и нагнетать игру в штрафной соперника.

Опять качество игры ушло на второй план после результата. После того, как гости остались в меньшинстве, они отошли большими силами в оборону, что выглядело логично. Правда, это их не уберегло - пропустили гол после рикошета. Надо отдать должное александрийцам - они сыграли очень строго в защите, не допускали никаких вольностей, закрыли все щели в обороне, и практически ничего не позволили создать днепрянам после удаления Гречишкина. Так и дотянули до серии одиннадцатиметровых ударов, а это лотерея, где больше повезло "Александрии".

Фото - СК Днепр-1

Нужно отметить, что опять не хватало Ковальца, от которого идет весь креатив. Снова повторим, он игрок, умеющий принимать нестандартные решения и обладающий острой передачей. Все футболисты в "Александрии" опытные бойцы, но с креативом не у всех хорошо, и потеря Кирилла - это серьезный удар по атакующему потенциалу команды.

"Агробизнес" - "Шахтер" 1:0

Сергей Шебек: Если разобраться, то никакой сенсации не произошло, все закономерно. Команда, жаждущая больше победить, добилась этого. Класс можно победить за счет неимоверной самоотдачи, четкой тренерской установки ну и, конечно же, госпожи Удачи, что мы и увидели. Она помогла на последних минутах, когда после удара Дентиньо головой мяч чиркнул по перекладине. Забей бразилец в этом моменте, для "Шахтера" закончилось бы все благополучно. Но также можно сказать, что "Шахтеру" в некоторых моментах везло, где буквально через минуту с моментом Дентиньо уже стойка спасла донетчан от поражения в основное время. Так что можно сказать, что в этом плане две команда остались квиты.

Было приятно смотреть, как подопечные Чижевского вышли на матч без какого-либо мандража, и фактически 120 минут старались играть с "горняками" на равных. Да, по владению мячом "Шахтер" имел преимущество, но делал это как всегда не спеша, будто был уверен в победе. "Агробизнес" грамотно построил оборону, не оставляя пространства для стеночек и проникновения в штрафную, при этом проводил хорошие контратаки. В первом тайме одна из них могла закончиться для "Шахтера" печально, но Петров не использовал голевой момент, выйдя один на один с вратарем. То, что не смог сделать Петров, удалось Семенцу в дополнительное время. Он реализовал свой шанс - убежав от защитников, оказавшись один перед вратарем, положил мяч в угол. Дождались и реализовали свой шанс.

Помимо бойцовского характера, нужно отметить хорошие физические кондиции игроков "Агробизнеса", которые выдержали темп, и в концовке даже выбегали в опасные контратаки. Сражу же после забитого мяча могли забить еще, и тоже в контратаке, Груша пробил буквально в нескольких сантиметрах от перекладины. А перед финальным свистком могли увеличить счет, и нужно отметить, что игроки "Шахтера" не успевали за быстрыми перемещениями оппонентов.

Конечно, самых лестных слов заслуживает вратарь Мозиль, сыгравший очень надежно, чем и передал уверенность своим партнерам. Парировал пенальти, играл здорово как на выходах, так и на линии. Можно вспомнить его классный сейв после коварного удара Тайсона, мяч летел в угол, и казалось, окажется в сетке. Но кипер надежен. Это была 108-я минута матча, и этот момент можно назвать ключевым. Сравняй "Шахтер" и опять можно гадать, кто был бы победителем.

"Агробизнес" выстоял, показал достойную и приличную игру. Не ставил автобус, не отбивался, не паниковал, а играл в свою игру за счет грамотной организации, с четкими, не хаотичными маневрами, а продуманными контратаками. Команда из Волочиска победили "Шахтер" вместе с Пятовым, Тайсоном, Марлосом, Тете и другими, которые, конечно же, по классу выше. Браво "Агробизнес"!