Кубковый матч Александрия - Заря пройдет со зрителями

В рамках матча 1/2 финала Кубка Украины "Александрия" встретится с луганской "Зарей", в среду, 21 апреля, на стадионе КСК "Ника" в Александрии. Начало игры - в 18:30.

Поединок полуфинала Кубка Украины пройдет со зрителями на трибунах.

Как сообщает официальный сайт александрийцев, на сайте можно приобрести электронные билеты.

Отмечается, что если нет возможности купить через интернет, можно купить на кассе стадиона "Ника", придерживаясь санитарных и противоэпидемических мер (надевать маску и сохранять дистанцию).

Добавим, что матч 1/2 финала Кубка Украины между "Агробизнесом" и "Динамо" также пройдет со зрителями.