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Собуцкий: Ажиотаж сумасшедший. Билеты на матч с Динамо были распроданы меньше чем за час

Кубок Украины
(3 голосов)

Матч пройдет в Тернополе

Собуцкий: Ажиотаж сумасшедший. Билеты на матч с Динамо были распроданы меньше чем за час

pro.te.ua

Новина українською

Основатель "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал о подготовке к полуфинальному матчу Кубка Украины, который состоится в Тернополе на городском стадионе.

"Хотели провести матч против "Динамо" в Волочиске на родной арене, но пока она не отвечает требованиям УАФ. Поэтому перенесли игру в Тернополь, к которому от Волочиска около 40 километров. Уверен, если бы не эпидемия и ограничения по продаже билетов, на Городском стадионе не было бы свободных мест. Ажиотаж вокруг игры просто сумасшедший, на клубный адрес приходят тысячи заявок. Надеялись, что будет разрешение на 50% мест, но в итоге позволили лишь 25%. Это 3 800 билетов, совсем немного. Но положительным является сам факт, что после перерыва футбол состоится в присутствии зрителей.

До 19 апреля билетов не было в свободной продаже. Руководство "Агробизнеса" сделало благородный шаг, бесплатно раздавая входные пропуска участникам АТО и медикам по присланным от соответствующих учреждений запросам. Те билеты, которые остались, утром 19 апреля были выставлены на продажу в интернете, и меньше чем через час были распроданы. Свою квоту получили и болельщики "Динамо", их на гостевом секторе ожидается около сотни", – сказал Собуцкий.

Напомним, что матч "Агробизнес" – "Динамо" состоится в среду 21 апреля и начнется в 16:00.

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В статье: Динамо (Киев) Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
ПФЛ

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