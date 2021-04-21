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Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча ½ финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча ½ финала Кубка Украины

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок полуфинала Кубка Украины между "Александрией" и луганской "Зарей".

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Победитель этой пары встретится в решающем матче за трофей либо с "Агробизнесом", либо с киевским "Динамо". Вполне вероятно, что битва между командами Шарана и Скрипника будет чуть ли не более яркой, чем встреча представителя Первой лиги и гранда УПЛ. Понадобится ли футболистам дополнительное время? Как будут действовать тренеры? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 апреля – в 18:25 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

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В статье: Заря (Луганск) Кубок Украины Александрия Трансляция Аудио онлайн стрим
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