Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча ½ финала Кубка Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: ФК Заря
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок полуфинала Кубка Украины между "Александрией" и луганской "Зарей".
Победитель этой пары встретится в решающем матче за трофей либо с "Агробизнесом", либо с киевским "Динамо". Вполне вероятно, что битва между командами Шарана и Скрипника будет чуть ли не более яркой, чем встреча представителя Первой лиги и гранда УПЛ. Понадобится ли футболистам дополнительное время? Как будут действовать тренеры? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 апреля – в 18:25 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Популярное сейчас
- Все-таки дебош? В Колосе отреагировали на новость о поведении футболистов первой команды в поезде
- Ребров - чемпион, Динамо выиграло суд, а Суперлига продержалась ровно день. Главные новости от 20 апреля
- Игроки Ливерпуля публично призвали клуб выйти из Европейской Суперлиги
- Кулач оставляет конкурентов позади. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи