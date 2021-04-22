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"В Лиге Европы все совсем по-другому". Защитник Зари - о судействе матча с Александрией
Вернидуб прокомментировал свой незасчитанный гол
Фото: ФК Заря Луганск
Защитник "Зари" Виталий Вернидуб прокомментировал свой незасчитанный гол в ворота "Александрии" в полуфинальном матче Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти).
"Нет никакого желания обсуждать судейство в этом матче. Я считаю, пускай люди смотрят и разбирают эти моменты, и делают выводы.
В этому году мы играли несколько матчей в Лиге Европы, и там совсем все по-другому в плане ведения борьбы, динамики. Все исходит не только от соперника, а также от арбитра, который дает играть, дает динамику, не все свистит.
Не знаю, мы, может, туда стремимся, но надеюсь, у нас скоро также будет", – сказал Вернидуб.
Отметим, что арбитром матча "Александрия" - "Заря" был Игорь Пасхал.
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