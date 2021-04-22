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"В Лиге Европы все совсем по-другому". Защитник Зари - о судействе матча с Александрией

Кубок Украины
(1 голосов)

Вернидуб прокомментировал свой незасчитанный гол

"В Лиге Европы все совсем по-другому". Защитник Зари - о судействе матча с Александрией

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Защитник "Зари" Виталий Вернидуб прокомментировал свой незасчитанный гол в ворота "Александрии" в полуфинальном матче Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти).

"Нет никакого желания обсуждать судейство в этом матче. Я считаю, пускай люди смотрят и разбирают эти моменты, и делают выводы.

В этому году мы играли несколько матчей в Лиге Европы, и там совсем все по-другому в плане ведения борьбы, динамики. Все исходит не только от соперника, а также от арбитра, который дает играть, дает динамику, не все свистит.

Не знаю, мы, может, туда стремимся, но надеюсь, у нас скоро также будет", – сказал Вернидуб.

Отметим, что арбитром матча "Александрия" - "Заря" был Игорь Пасхал.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб ФК Александрия
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Источник:
Футбол "NEWS"

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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
22.04.2021 в 11:12
" но надеюсь, у нас скоро также будет", – сказал Вернидуб". Мы все тоже надеемся. Но пока этот старый лупоглазенький и его прихлебатели будут здесь, ни чего не изменится. Да и командам, которые играют в ЕК, тяжело привыкать к новому судейству.
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