"В Лиге Европы все совсем по-другому". Защитник Зари - о судействе матча с Александрией

Защитник "Зари" Виталий Вернидуб прокомментировал свой незасчитанный гол в ворота "Александрии" в полуфинальном матче Кубка Украины (1:1, 4:3 по пенальти).

"Нет никакого желания обсуждать судейство в этом матче. Я считаю, пускай люди смотрят и разбирают эти моменты, и делают выводы.

В этому году мы играли несколько матчей в Лиге Европы, и там совсем все по-другому в плане ведения борьбы, динамики. Все исходит не только от соперника, а также от арбитра, который дает играть, дает динамику, не все свистит.

Не знаю, мы, может, туда стремимся, но надеюсь, у нас скоро также будет", – сказал Вернидуб.