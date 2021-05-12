Договорной матч и фарт киевлян. Решко и Кузнецов вспомнили финал Динамо - Заря 1974-го года

13 мая состоится финал Кубка Украины. "Динамо" и "Заря" закроют очередную страницу в истории украинского футбола. Интересно, что финал с участием этих же команд уже случался, правда, в союзные времена. Почти 46 лет назад - 10 августа 1974 года киевляне и ворошиловградцы вышли на поле "Лужников", чтобы сразится в финале Кубка СССР.

В том поединке соперники бились на поле, и лишь в дополнительное время динамовцы смогли склонить чашу весов в свою пользу. Хотя за несколько минут до финального свистка диктор сообщил по стадиону о том, что, во-первых, сейчас будут назначены еще полчаса, а, во-вторых, повторный финальный матч команд "Зари" и "Динамо" (Киев)... "состоится завтра, здесь, на центральной арене в 18 часов". Объявление несколько развеселило зрителей, но вероятность нового свидания казалась вполне реальной. К слову, переигровка финала Кубка СССР ранее происходила в 1965, 1971 и 1972 году, затем стали применять дополнительное время, а если и оно заканчивалось вничью, то пробивали пенальти.

Но перспективу повторного финала перечеркнул уже на второй минуте дополнительного времени мастерским ударом полузащитник киевлян Мунтян. Затем 102-я минута Блохин забивает второй мяч, и наконец, Онищенко ставит точку в матче. И "Динамо" в четвертый раз в своей истории становится обладателем Кубка. В тех составах по обе стороны играли прекрасные защитники - в "Динамо" Стефан Решко и в "Заре" Сергей Кузнецов. А в следующем сезоне они уже выступали вместе в одной звездной команде тех лет - киевском "Динамо". Своими воспоминаниями о тех событиях и о предстоящем нынешнем финале поделились легенды советского и украинского футбола.

Стефан Решко

- Стефан Михайлович, какие воспоминания остались от финала 46-летней давности?

- Это был первый год Валерия Лобановского на посту "Динамо". И первый же его трофей в этом качестве. Готовились к финалу очень серьезно, "Заря" была очень хорошей командной. В 1972 году они стали чемпионом, в составе играли классные футболисты, поэтому понимали - предстоит тяжелый матч, где шансы для обеих команд были равными. Можно даже сказать немного переготовились. Помню, вышли в форме, где на футболках с левой стороны был нарисован кубок. Потом в прессе писали, что это не очень хорошо со спортивной точки зрения, мол, считали, что мы были уверенны в победе и недооценили соперника. Игра была тяжелая, основное время 0:0, и у них были моменты забить. А в дополнительное время видимо за счет физических кондиций удалось дожать "Зарю" забив три мяча.

- Почему динамовцы вышли на поле с эмблемой Кубка на футболках, ведь они его еще не выиграли? Не выглядит ли такое нескромным... - Подобные вопросы довелось слышать и в день финала. На эмблеме, которой киевляне неожиданно украсили свою форму в прошлую субботу, кроме силуэта Кубка, была еще и надпись: "10 августа 1974, финал".

Рубашки эти должны были стать памятным сувениром для участников финальной игры. Были ли шансы, что подобная "память" окажется не слишком веселой, что могло произойти лишь при неудаче?

Геннадий РАДЧУК "Футбол - Хоккей" №33 18.08.1974 г.

- Помните, кто забивал голы?

- Помню счет 3:0, а вот кто забивал, нет (смеется). Но могли и проиграть. По-моему, у Куксова был голевой момент, и забей он, то неизвестно, как бы все закончилось. Мы бы поражения не пережили. В 1973 году в финале против "Арарата" для нас разыгралась целая трагедия. Вели 1:0, и за минуту до финального свистка пропустили сначала один мяч, а в дополнительное время второй. Тогда всех собак повесили на Александра Севидова, который буквально за минуту до окончания матча поменял Блохина и Буряка на Зуева и Кондратова, чтобы они получили звания мастеров спорта. Одна минута стоила нам проигрыша кубка, а для Саныча места главного тренера. С приходом Лобановского произошли кардинальные перемены, была уже другая подготовка и физическая, и психологическая. Поэтому в 1974 выиграли как Кубок, так и чемпионат.

- Шампанское в Кубок наливали?

- Нет. Лобан поздравил на словах, вечером сели в самолет и улетели последним рейсом на Киев. Он сказал: "Выиграли, молодцы, готовимся дальше к чемпионату и старту в Кубке Кубков.

- Вы вспомнили, что "Заря" была очень крепкой командой и их чемпионство в 1972 году. Сразу на память приходят две игры в том чемпионате "Динамо" против "Зари". Первый тур - открытие, и вы в ранге чемпионов проигрываете будущему чемпиону 0:3. А в последнем туре в Киеве для того, чтобы занять 2-е место "Динамо" необходима ничья. Так и случилось, матч закончился результативной "мировой" 3:3. "Заря" за три тура уже чемпион, не хотела обидеть земляков и помогла киевлянам?

- Да, чего тут скрывать. Даже все болельщики на стадионе понимали это. Мы перед игрой поздравили их с золотом и порадовали зрителей результативной игрой. Еще раз повторюсь: у них были очень квалифицированные футболисты - братья Кузнецовы, защитник Журавлев, хороший вратарь Ткаченко, нападающие Семенов, Онищенко. Не зря четыре игрока из "Зари" играли за сборную на Олимпиаде в Мюнхене, завоевав серебро.

Вот что вспоминал об игре в Киеве главный тренер "Зари" Герман Зонин:

"Сезон 1972 года. К ответному матчу в Киеве в чемпионате все уже было ясно: Луганск – чемпион, Киев – серебряный призер. Поэтому я, занятый организационными делами в сборной СССР, в украинскую столицу не приехал. И вот что там произошло. К нашему капитану Саше Журавлеву обратился один из авторитетных динамовцев. Давай, мол, кости не будем ломать, разойдемся миром. И честнейший Журавлев раз в жизни проявил слабость. Ничего лучше они не придумали, как сыграть, словно в цирке, — 3:3. Любопытный факт: чтобы соблюсти предварительное соглашение, Журавлеву даже пришлось пробить с одиннадцатиметровой отметки выше ворот.

О событиях, предшествовавших игре, мне позже рассказал сам Журавлев. А я-то знал своего капитана как честнейшего человека. Он каким был, таким и остался, но тогда огорошил. Спрашиваю: "Как же ты мог, Саша?" – "Ну нам ведь было все равно, Герман Семенович… Обещаю – первый и последний раз". Что мне прикажете делать? Журавлеву – выговор, но ведь не идти же опротестовывать результат матча в уже завершившемся сезоне!"

Из откровений Германа Зонина.

Заря 1972

- И вот вновь спустя 46 лет в финале Кубка Украины встречаются "Динамо" и "Заря". Кого видите победителем этой пары?

- Думаю, "Динамо" уже в ранге чемпиона захочет положить медали в Кубок. Мирча Луческу сможет мобилизовать ребят на последнюю игру сезона, и завершить его победным шествием. Румынский специалист в первую очередь привил команде игровую дисциплину, есть порядок на поле. Если раньше игроки при потере мяча могли не включаться в отбор и не возвращаться назад, то сейчас этого нет. Как говорил Виктор Маслов: "Порядок бьет класс". А когда порядок сочетается с классом, то и есть результат. Для него очень важно выиграть и чемпионат, и Кубок. По игре, по классу динамовцы смотрятся сильнее, а луганчане играют в последнее время не стабильно и виден спад. Но кубковые матчи непредсказуемы, и там свои законы. Есть элемент неожиданности, и это нужно помнить. Верю и надеюсь, что "Динамо", как и в 1974, повторит успех и в 2021 году.

Сергей Кузнецов

- Эту игру должны были выигрывать мы – берет слово легенда "Зари". Только стечение обстоятельств и так сложилось, что мы проиграли в дополнительное время.

- Получается "Заря" имела шанс выиграть Кубок?

- Сто процентов. Мой брат (Виктор Кузнецов) на 90-й минуте с пяти метров катил мяч в угол, и он чудом прошел впритирку со стойкой мимо ворот. Забей, и все, Кубок наш.

- К подтверждению ваших слов привожу отчет о той игре.

"Уже на 18-й минуте встречи защитник "Зари" Сергей Кузнецов имел реальный шанс открыть счет. Только мастерство вратаря Евгения Рудакова спасло динамовцев от, казалось бы, верного гола. Так, 90 минут ничего не дали, хотя за полчаса до окончания матча "Заря" имела три возможности открыть счет. Сначала это мог сделать Стульчин, потом Андреев и в конце игры - В. Кузнецов"

- Да так и было. Это были стопроцентные моменты. "Динамо" можно сказать, соскочило, а нам банально не повезло. Фарт был на стороне киевлян. А в дополнительное время игра шла до гола. Кто первым забьет, тот и выиграет. После первого пропущенного мяча у нас опустились руки, насколько нам давалась игра в основное время. Ведь у "Динамо" за 90 минут практически не было голевых моментов.

- Стефан Решко вспомнил матч 1972 года в Киеве, где вы сыграли украинское дерби, закончившееся со счетом 3:3. Можете что-то добавить?

Все верно, подтверждаю его слова. Я был на той игре, но сидел на скамейке. Не смог сыграть из-за травмы, которую получил в матче со "Спартаком". Единственное уточнение - Герман Зонин также был на лавочке, и присутствовал на матче. Наверное, по происшествие лет забыл детали (смеется).

- В 1975 году вы перешли в "Динамо". Как состоялся ваш переход?

- По приглашению Валерия Лобановского на переговоры в Ворошиловград приехал Сучков. Посоветовавшись с братом, который одобрил мой переход, решился на переезд в Киев. Хотя сам не поехал (смеется). Его приглашали два раза в "Динамо", и получается я поехал вместо него (смеется).

- По вашему мнению, кто фаворит в нынешнем финале?

- Конечно, "Динамо". Они выиграли чемпионат, но у Кубка другие законы. В финале может все что угодно случится. У динамовцев и подбор игроков посильнее, и класс футболистов выше. Рассматриваю шансы команд как 60 на 40 в пользу киевлян. А как оно сложится, покажет игра.