Динамовцы провели прогулку по Тернополю

Сегодня, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретится "Динамо" с "Зарей".

Киевские динамовцы провели предматчевую прогулку по городу, пообщавшись с местными болельщиками. Фанаты "Динамо" получили на память яркие фотографии, памятные автографы и разговоры с кумирами.

Также игроки и тренеры осмотрели газон Тернопольского городского стадиона, где сегодня состоится игра.

Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" состоится сегодня, 13 мая на стадионе имени Шухевича в Тернополе. Начало - в 19:00.