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Динамовцы провели прогулку по Тернополю
И пообщались с местными болельщиками
фото - ФК "Динамо" Київ
Сегодня, 13 мая, состоится финальный матч Кубка Украины, в котором встретится "Динамо" с "Зарей".
Киевские динамовцы провели предматчевую прогулку по городу, пообщавшись с местными болельщиками. Фанаты "Динамо" получили на память яркие фотографии, памятные автографы и разговоры с кумирами.
Также игроки и тренеры осмотрели газон Тернопольского городского стадиона, где сегодня состоится игра.
Напомним, что матч "Динамо" - "Заря" состоится сегодня, 13 мая на стадионе имени Шухевича в Тернополе. Начало - в 19:00.
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