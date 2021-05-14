Беседин: Моя реализация? Даже в ЛЧ не забиваются более очевидные моменты

Нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал победу над "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.

"Поздравляю всех болельщиков и наш клуб с днем рождения "Динамо". Лучшего подарка, чем победы, быть и не могло, мы все выложились для этого. Перед матчами тренеры обратили внимание, что "финалы не играются, финалы выигрываются" и мы сделали все, чтобы победить.

Мои моменты? Нападающий хорошего уровня должен забивать такие моменты. Но мы все смотрим футбол, смотрим матчи уровня Лиги чемпионов, где не забиваются более очевидные моменты. Из этой ситуации надо сделать правильные выводы и идти дальше", - сказал Беседин.