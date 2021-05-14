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Беседин: Моя реализация? Даже в ЛЧ не забиваются более очевидные моменты

Кубок Украины
(1 голосов)

Форвард "Динамо" прокомментировал победу над "Зарей"

Беседин: Моя реализация? Даже в ЛЧ не забиваются более очевидные моменты

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал победу над "Зарей" (1:0) в финале Кубка Украины.

"Поздравляю всех болельщиков и наш клуб с днем рождения "Динамо". Лучшего подарка, чем победы, быть и не могло, мы все выложились для этого. Перед матчами тренеры обратили внимание, что "финалы не играются, финалы выигрываются" и мы сделали все, чтобы победить.

Мои моменты? Нападающий хорошего уровня должен забивать такие моменты. Но мы все смотрим футбол, смотрим матчи уровня Лиги чемпионов, где не забиваются более очевидные моменты. Из этой ситуации надо сделать правильные выводы и идти дальше", - сказал Беседин.

Отметим, что в текущем сезоне за "Динамо" 25-летний футболист во всех турнирах провел 18 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал результативную передачу.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (10)
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Wreck (Киев)
14.05.2021 в 13:14
На удивление, не так уж плохо сыграл
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
14.05.2021 в 13:13
Деревяха
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+1
-1
dmitroj88
14.05.2021 в 13:13
Цыганков не парится не забитым пенальти, Бес не парится. Хорошо парни устроились.
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+3
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.05.2021 в 13:15
Никто там не парится, главное денежку вовремя чтобы переводили))
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+1
-2
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mafan (Рівне)
14.05.2021 в 12:59
А я радий, що він в команді. З 1991 року було чимало Призетків та лінивих Леоненків - і де вони? Артем трудівник і не кришталевий. Забивного форварда треба однозначно. Пригадую як нарізно включалися до складу Ребров та Шева - а прийшов Лобановський, викинув триндуна-лінивця Леоненка, спробував Зав'ялова та інших. Лишилися молоді Ребров та Шева. При цьому пожиттю геть не друзі. Бєсєдіну треба Шева або Ребров.
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-2
Dimka26 (Чернигов)
14.05.2021 в 13:59
а толку с этих пахарей? Каким бы конченым не был Леоненко, милевский и т.д. - но они хотя бы за короткий отрезок времени тащили матчи, а этот даже клубам УПЛ с трудом забивает.
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0
0
Сергей1987 (Киев)
14.05.2021 в 12:47
Беседин хороший форвард для чемпионата украины. ЛЕ и ЛЧ он не потянет, да там даже не дадут ему столько моментов. ДК нужно усиление позиции форварда!
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+1
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Сергей1987 (Киев)
14.05.2021 в 12:48
Без обид Беседин трудяга но выше своей головы не прыгнешь
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Dimka26 (Чернигов)
14.05.2021 в 14:03
для УПЛ есть и поинтереснее исполнители. Тот же Добвык и Кулач.
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.05.2021 в 12:42
Це всі виправдання своєї безтолковості?
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