Стартует новый сезон Кубка Украины. Сегодня – первые 5 матчей

Начинается сезон 2021/22 в Кубке Украины. Этот этап называется предыдущим (отборочным) и здесь всего 10 команд, разбитых на 5 матчей.

Это 8 новичков Второй лиги (5 - из группы "А", 3 - из группы "Б") и 2 команды любительской лиги согласно рейтингу прошлого сезона - "Феникс" (Пидмонастыр, Львовской области) и "Олимпия" (село Савинцы Полтавской области).

По итогам этих 1-матчевых противостояний 5 победителей выйдут во второй предварительный этап (базовый день - 18 августа). Там к ним добавятся остальные 39 команд Первой и Второй лиг.

Финальный поединок за Кубок Украины сезона-2021/2022 будет сыгран 11 мая 2022. Место, где он состоится, еще не определено.

Действующим обладателем Кубка Украины сезона 2020/21 является "Динамо", киевляне со счетом 1:0 в финале одолели "Зарю" (Луганск).

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15:00 "Феникс" (Пидмонастыр, Львовская область) - МФА (Мукачево, Закарпатье)

Первый из матчей дня состоится в деревне к югу от Львова, к которой лишь относительно недавно проложили дорогу. Хотя оно называется Пидмонастыр, монахи здесь не живут уже много веков (есть лишь легенда о здешнем фейле монголо-татар). Зато есть амбициозный любительский футбольный клуб под названием "Феникс". Он создан в 2014 году, его тренируют Андрей Чих (ранее работал с ФК "Львов") и игрок-легенда львовских "Карпат" Владимир Журавчак. В этом году "Феникс" достиг успеха - дошел до полуфинала любительского Кубка Украины (уступил черкасскому "ЛНЗ").

Клуб "Мункач" или "Мукачевский футбольная академия" только стартовал во Второй лиге (группа "А") и уже занимает 3 место в турнирной таблице.

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17:00 "Скорук" (Томаковка, Днепропетровская область) - ФК "Тростянец" (Сумская область)

Обе команды только дебютировали во Второй лиге. После 2 туров "Тростянец" на 8 месте, а команда фамилии ее владельца - на 13-м. В истории клубов есть 2 очные встречи 2020 и 2021, что интересно в обоих побеждала команда "Скорук" (2:1, 3:2).

17:00 "Олимпия" (Савинцы, Полтавская область) - "Любомир" (Ставище, Киевская область)

Любительская "Олимпия" из села неподалеку от Миргорода имеет определенный оттенок матриархата. Судите сами: берет начало из далекого как для любительских клубов 1976 года и деятельности женщины-председателя колхоза. Клуб впоследствии пал, но в 2011 году его возродила другая женщина, теперь это была директор агропредприятия. Наивысшим достижением клуба является победа в любительском кубке Украины 2019/20. В прошлом сезоне дошли до финала и уступили клубу "ЛНЗ".

18:00 "Карпаты" (Львов) - Академия футбола ФК "Киев"

Оппонентом "зелено-белых" будет команда из той же группы "А" Второй лиги. "Карпаты" занимают 6 место в чемпионате, киевская футбольная академия - 12-е. Для "Карпат" этот турнир будет особенно знаковым, ведь именно в кубковом соревновании клуб (образца СССР) в сезоне 1968/69 достиг наибольших высот.

18:00 "Левый Берег" (Киев) - СК "Полтава"

Еще одна дуэль команд-новичков из Второй лиги. Особенно она интересна тем, что это лидеры в соответствии групп "А" и "Б". Притом "Полтава" пока не пропустила ни одного гола.