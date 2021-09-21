Романюк: Перед Металлистом стоит задача побеждать в каждой игре

Защитник "Металлиста" Юрий Романюк поделился мыслями о предстоящем матче с "Десной" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

- Насколько интересным будет игра против третьей команды Премьер-лиги?

- Это важный матч для нас, ведь перед "Металлистом" стоит задача побеждать в каждой игре, и Кубок не является исключением. Будем выходить и стараться победить.

- Тренерский штаб поставил перед вами задачу непосредственно на Кубок?

- Повторюсь, в каждой игре мы должны побеждать.

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- Успеваете ли восстанавливаться в таком плотном графике?

- График действительно тяжелый, плотный. Но мы восстанавливаемся, и, думаю, нет ничего страшного. Наоборот, очень хорошо, что у нас все время игры.

- Изучили "Десну"? Какая от нее может исходить опасность?

- Да, просмотрели соперника всей командой вместе с тренерами. Думаю, будем готовы", - приводит слова Романюка официальный сайт харьковчан.

Напомним, матч "Металлист" - "Десна" состоится сегодня, 21 сентября. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" и начнется в 19:00.