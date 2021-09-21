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Романюк: Перед Металлистом стоит задача побеждать в каждой игре

Кубок Украины
(1 голосов)

Защитник - о предстоящем матче с "Десной" в Кубке Украины

Романюк: Перед Металлистом стоит задача побеждать в каждой игре

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Защитник "Металлиста" Юрий Романюк поделился мыслями о предстоящем матче с "Десной" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

- Насколько интересным будет игра против третьей команды Премьер-лиги?

- Это важный матч для нас, ведь перед "Металлистом" стоит задача побеждать в каждой игре, и Кубок не является исключением. Будем выходить и стараться победить.

- Тренерский штаб поставил перед вами задачу непосредственно на Кубок?

- Повторюсь, в каждой игре мы должны побеждать.

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- Успеваете ли восстанавливаться в таком плотном графике?

- График действительно тяжелый, плотный. Но мы восстанавливаемся, и, думаю, нет ничего страшного. Наоборот, очень хорошо, что у нас все время игры.

- Изучили "Десну"? Какая от нее может исходить опасность?

- Да, просмотрели соперника всей командой вместе с тренерами. Думаю, будем готовы", - приводит слова Романюка официальный сайт харьковчан.

Напомним, матч "Металлист" - "Десна" состоится сегодня, 21 сентября. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" и начнется в 19:00.

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В статье: Десна (Чернигов) Юрий Романюк Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (3)
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SeventyFour (Phoenix)
21.09.2021 в 17:17
Перемагають , але в кожному турі з душком. Звичайно православський башляє суддям.
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simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 16:06
Самоуверенность приветствуется. Судя по высказываниям посмотрели вы матчи с Вересом и ДК ...
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tolina-ystas (Краматорск)
21.09.2021 в 15:25
Слишком много понтов.
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