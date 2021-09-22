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Стало известно, почему Ярославский отсутствовал на матче против Десны
Президент харьковчан приболел
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Стало известно, почему президента "Металлиста" Александра Ярославского не было на матче 1/16 Кубка Украины против "Десны" (2:1).
"Александр Владиленович приболел, и чтобы не рисковать здоровьем окружающих пошел на беспрецедентные меры и смотрел игру своей команды по телевизору.
Сразу скажу – тест на коронавирус отрицательный", – написал исполнительный директор клуба Валерий Грига.
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
22.09.2021 в 12:18
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.09.2021 в 12:26
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andrei.vinn (харьков)
22.09.2021 в 12:08
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