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Стало известно, почему Ярославский отсутствовал на матче против Десны

Кубок Украины
(2 голосов)

Президент харьковчан приболел

Стало известно, почему Ярославский отсутствовал на матче против Десны

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Стало известно, почему президента "Металлиста" Александра Ярославского не было на матче 1/16 Кубка Украины против "Десны" (2:1).

"Александр Владиленович приболел, и чтобы не рисковать здоровьем окружающих пошел на беспрецедентные меры и смотрел игру своей команды по телевизору.

Сразу скажу – тест на коронавирус отрицательный", – написал исполнительный директор клуба Валерий Грига.

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В статье: Александр Ярославский Десна (Чернигов) Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
22.09.2021 в 12:18
а у него что есть телевизор --богатенький---молодцы хорошо играли особенно Танчик
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
22.09.2021 в 12:26
Мабуть у нього чорно-білий
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andrei.vinn (харьков)
22.09.2021 в 12:08
Скорейшего выздоровления Вам.
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