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Кадим Харрис: Благодарен главному тренеру за доверие и шанс
Свой дебют англичанин отметил голом
Фото: ФК Металлист
Новичок "Металлиста" Кадим Харрис, отметивший свой дебют в составе "желто-синих" голом в ворота "Десны", по окончании кубкового матча поделился своими впечатлениями. Поединок завершился победой харьковчан со счетом 2:1.
- Ожидал, что дебютируешь за "Металлист" уже в этом матче?
- Да, у меня была беседа с главным тренером перед игрой. Мы говорили о том, что я выйду, и для меня это стало приятным сюрпризом. Изначально речь шла о плюс-минус 15 минутах, но я получил еще больше игрового времени. За это доверие и за этот шанс очень благодарен главному тренеру. Пока я провел с командой всего несколько тренировок, но шаг за шагом будем прогрессировать и идти вперед.
- Ты долго играл в Англии, где на трибунах всегда много зрителей. Удивила ли тебя атмосфера на харьковском стадионе? Как тебе наши болельщики?
- Да, на родине я играл и в Премьер-лиге, на потрясающих стадионах с прекрасной атмосферой, но то, что было здесь сегодня - это невероятно. Надо сказать, что в Англии из-за ситуации с ковидом болельщикам длительное время вход был запрещен, мы играли при пустых трибунах.
Перед подписанием контракта я был на игре с "Полесьем", тогда общался с клубом, мы финализировали детали. Уже тогда я понял, что здесь фантастические болельщики и уникальная атмосфера на стадионе. Я проникся этим уже тогда.
Но когда ты сидишь на трибуне - это одно, а на поле - немного другое. И поэтому очень благодарен каждому болельщику, который в этот вечер пришел на стадион. Очень надеюсь, что мы будем радовать их впредь и игрой, и результатом.
- С победой, и успешного сезона тебе!
- (Спрашивает у переводчика, как будет "Thank you" по-русски, затем отвечает.) Cпасибо", - приводит слова Харриса пресс-служба клуба.
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