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Прикарпатье - Черноморец. Анонс и прогноз матча Кубка Украины
ФК Прикарпаття
Хорошо знакомы между собой клубы. Одесские "моряки" стабильно виделись с франковскими "орлами" еще в прошлом сезоне, когда выступали в Первой лиге.
Сейчас "Прикарпатье" 12-е в том же втором по рангу чемпионате Украины (спасательное место от плей-офф вылета во Вторую лигу), "Черноморец" вышел в УПЛ, но там "здинамизировался" (официально: усилил состав молодежью киевлян) и сейчас среди аутсайдеров - 14 позиция . Но зато играет в главном чемпионате.
Прикарпатье (Ивано-Франковск) - Черноморец (Одесса)
Кубок Украины, 1/16
23.09.2021, 17:00
город Ивано-Франковск, стадион "Рух"
Главный арбитр - Роман Блавацкий (Львов)
Ассистенты - Петр Котубей (Закарпатье), Михаил Юхименко (Львов)
За текстовой онлайн-трансляцией
Видеотрансляция - YouTube-канал "Перша ліга"
Прикарпатье
Отличное настроение у франковцев. Накануне в 9 туре отобрали очки (1:1) у самого "Кривбасса", который славится очень грозной атакой. Получили за это неплохие премиальные, которыми в клубе даже похвастались.
Кадровая ситуация в команде неплохая. Недавно из состава "орлов" выпал в прошлом сезоне незаменимый капитан, центральный защитник Василий Француз. Не было в заявке на последнюю игру Николая Сикача, Василия Геныка. Зато нашлось место новичку - фланговому защитнику Николаю Квасному, изрядно усилившему состав команды Олега Рыпана.
Черноморец
После поединка с "Зарей" (0:3) в Запорожье команда Юрия Мороза в понедельник вернулась в Одессу. Там провела тренировку на базе в Совиньоне. Во вторник поездом поехали в Ивано-Франковск и уже в среду после обеда провели тренировку на стадионе "Рух".
Кого не хватает в последнее время в составе моряков? Это Андрей Штогрин, Владислав Бугай, Петр Долгов, Евгений Смирный, Денис Кузык. В предыдущем матче с Зарей вернулся Богдан Билошевский.
Путь в Кубке
"Прикарпатье" в 1/64 Кубка обыграло любительский "Феникс" (Пидмонастыр, Львовская область) 3:0, а в 1/32 едва прошла черновицкую "Буковину" (1:1, пенальти - 4:2).
"Черноморец" в нынешнем турнире только стартует.
История встреч
Было 4 поединка, все в пределах Первой лиги. Из них у 3 победили одесситы, в одном была ничья. Статистика забитых пропущенных тоже не в пользу франковцев - 3:8.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч
Франковцы привычно много борются, предлагают такой же футбол сопернику. Здесь можно употреблять даже слово "провоцируют". Но "Черноморец" все эти трюки давно знает и еженедельно борется с очень крепкими соперниками, из которых кое-кто может демонстрировать и технический, и комбинационный и силовой футбол. Аргументов у хозяев откровенно меньше - им придется играть от обороны. На стороне орлов поддержка болельщиков и настрой. И все же
Ставка - победа "Черноморца"
Этот прогноз -лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует победы
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