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Определены арбитры, которые рассудят матчи 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Встречи пройдут с 26 по 28 октября

Определены арбитры, которые рассудят матчи 1/8 финала Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на поединки 1/8 финала Vbet Кубке Украины сезона-2021/2022.

26 октября (вторник)

"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия). Харьков. ОСК "Металлист". 19.30. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса)

27 октября (среда)

"Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава). Луцк. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр)

"Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев). Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 17.00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава)

"Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк). Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов)

28 октября (четверг)

"Альянс" (Липовая Долина) - "Львов" (Львов). Суммы. Стадион "Юбилейный". 14.00. Арбитр - Дердо А.В. (Черноморск)

"ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр) - перенесено на более поздний срок (ноябрь-декабрь) через коронавирусную инфекцию у игроков "ЛНЗ".

"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск). Львов. Стадион "Арена Львов". 19.00. Арбитр - Новохатний В.В. (Киев)

"Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка). Харьков. ОСК "Металлист". 19.30. Арбитр - Серпутько Г.А. (Одесса)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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