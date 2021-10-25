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Определены арбитры, которые рассудят матчи 1/8 финала Кубка Украины
Встречи пройдут с 26 по 28 октября
Фото: пресс-служба УАФ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на поединки 1/8 финала Vbet Кубке Украины сезона-2021/2022.
26 октября (вторник)
"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия). Харьков. ОСК "Металлист". 19.30. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса)
27 октября (среда)
"Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава). Луцк. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр)
"Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев). Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 17.00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава)
"Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк). Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов)
28 октября (четверг)
"Альянс" (Липовая Долина) - "Львов" (Львов). Суммы. Стадион "Юбилейный". 14.00. Арбитр - Дердо А.В. (Черноморск)
"ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр) - перенесено на более поздний срок (ноябрь-декабрь) через коронавирусную инфекцию у игроков "ЛНЗ".
"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск). Львов. Стадион "Арена Львов". 19.00. Арбитр - Новохатний В.В. (Киев)
"Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка). Харьков. ОСК "Металлист". 19.30. Арбитр - Серпутько Г.А. (Одесса)
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