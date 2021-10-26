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Черноморец - Шахтер: где и когда смотреть матч кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Шахтер", кубок Украины, 27 октября 2021

Черноморец - Шахтер: где и когда смотреть матч кубка Украины

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Одно из самых принципиальных противостояний 1/8 финала кубка Украины. Донецкий "Шахтер" вновь отправляется в Одессу, дабы встретится с местным "Черноморцем". Что тут такого, спросите вы? Просто посмотрите на количество воспитанников "Динамо" в составе "моряков" и все станет ясно.

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Для них этот матч - хороший шанс заслужить признание, а потому мотивации многим будет не занимать. С другой стороны, даже чрезмерный настрой соперника не мешает "горнякам" подходить к этой игре в статусе явного фаворита.

Смотрите матч 1/8 финала кубка Украины в среду, 27-го октября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30. Легальная интернет трансляция матча "Черноморец" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Черноморец" - "Шахтер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.10.2021 в 12:56
матч века -на помощь могли подкинуть Супрягу -Шкурина --всё равно сидят на лавочке
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