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Тренер Ворсклы Омельчук: Ризнык – это половина команды

Кубок Украины
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Кипер Ворсклы очень уверенно отстоял в кубковом матче с Вересом

Тренер Ворсклы Омельчук: Ризнык – это половина команды

nkveres.com

Новина українською

Из-за дисквалификации главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова со скамейки запасных действиями полтавской команды в кубковом матче с "Вересом" (3:1) руководил его ассистент Александр Омельчук, который так прокомментировал победу своей команды.

"И команда, и тренерский штаб – довольны результатом и содержанием игры. Это был действительно кубковый матч. Нам было очень тяжело до перерыва. До первого гола именно у хозяев было больше моментов. Отмечу игру нашего голкипера. Дмитрия Ризныка – это полкоманды.

Когда мы забили – конечно стало легче. После перерыва мы знали, что "Верес" будет раскрываться. Нам удалось забить второй раз, потом было удаление у соперников и им было уж очень непросто как-то повлиять на ход игры.

Сегодня все сложилось в нашу пользу. Приятно побеждать", - сказал Омельчук.

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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