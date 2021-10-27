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Тренер Ворсклы Омельчук: Ризнык – это половина команды
Кипер Ворсклы очень уверенно отстоял в кубковом матче с Вересом
nkveres.com
Из-за дисквалификации главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова со скамейки запасных действиями полтавской команды в
"И команда, и тренерский штаб – довольны результатом и содержанием игры. Это был действительно кубковый матч. Нам было очень тяжело до перерыва. До первого гола именно у хозяев было больше моментов. Отмечу игру нашего голкипера. Дмитрия Ризныка – это полкоманды.
Когда мы забили – конечно стало легче. После перерыва мы знали, что "Верес" будет раскрываться. Нам удалось забить второй раз, потом было удаление у соперников и им было уж очень непросто как-то повлиять на ход игры.
Сегодня все сложилось в нашу пользу. Приятно побеждать", - сказал Омельчук.
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