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Остап Маркевич: Это такая украинская проблема – уверенность в себе. В матче Бавария – Динамо было так же
Наставник Мариуполя прокомментировал поражение от Динамо в Кубке Украины
fcmariupol.com
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Ваш комментарий по матчу?
– Он лежит больше в психологии. Сегодня как раз очень яркий пример этого аспекта. Надо верить в свои силы и не ждать ни второго тайма, ни следующего матча или следующего года. Все можно реализовать, если ты веришь в себя и свои силы. Конечно, это должно быть подкреплено тяжелым трудом.
– В перерыве вы нашли нужные слова?
– Не буду скромным и скажу, что правильные слова я говорил и до матча. Здесь больше зависит от тех, кто реализовывает эти наставления. Это в целом такая украинская проблема – психология и уверенность в себе. В первом тайме была нервозность, неуверенность. Можно вспомнить матч "Бавария" – "Динамо" – было точно так же. Динамовцы перед именитым соперником сникли и потерялись. Это было заметно. Будем работать. Это задача украинских тренеров – мы должны быть психологами и воспитывать футболистов, которые решают задачу с первой минуты.
– Оба пропущенные гола очень похожи.
– Нужен характер, неуступчивость, игра в корпус. Петерман не может проигрывать второй этаж Вербичу, так как разница в росте и фактуре. Возможно, сказалась разница в возрасте – Вербич более опытный игрок, а Петерман только начинает.
– Какой игры ждать в субботу в матче с "Динамо" в УПЛ?
– Интересной. Будем готовиться и настраиваться. Второй тайм дает нам хорошие надежды.
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