  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Остап Маркевич: Это такая украинская проблема – уверенность в себе. В матче Бавария – Динамо было так же
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Остап Маркевич: Это такая украинская проблема – уверенность в себе. В матче Бавария – Динамо было так же

Кубок Украины
(1 голосов)

Наставник Мариуполя прокомментировал поражение от Динамо в Кубке Украины

Остап Маркевич: Это такая украинская проблема – уверенность в себе. В матче Бавария – Динамо было так же

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич в эфире ТК Футбол прокомментировал вылет от "Динамо" (1:2) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Ваш комментарий по матчу?

– Он лежит больше в психологии. Сегодня как раз очень яркий пример этого аспекта. Надо верить в свои силы и не ждать ни второго тайма, ни следующего матча или следующего года. Все можно реализовать, если ты веришь в себя и свои силы. Конечно, это должно быть подкреплено тяжелым трудом.

– В перерыве вы нашли нужные слова?

– Не буду скромным и скажу, что правильные слова я говорил и до матча. Здесь больше зависит от тех, кто реализовывает эти наставления. Это в целом такая украинская проблема – психология и уверенность в себе. В первом тайме была нервозность, неуверенность. Можно вспомнить матч "Бавария" – "Динамо" – было точно так же. Динамовцы перед именитым соперником сникли и потерялись. Это было заметно. Будем работать. Это задача украинских тренеров – мы должны быть психологами и воспитывать футболистов, которые решают задачу с первой минуты.

– Оба пропущенные гола очень похожи.

– Нужен характер, неуступчивость, игра в корпус. Петерман не может проигрывать второй этаж Вербичу, так как разница в росте и фактуре. Возможно, сказалась разница в возрасте – Вербич более опытный игрок, а Петерман только начинает.

– Какой игры ждать в субботу в матче с "Динамо" в УПЛ?

– Интересной. Будем готовиться и настраиваться. Второй тайм дает нам хорошие надежды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Остап Маркевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...