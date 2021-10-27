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КУ. Мариуполь - Динамо 1:2. Во втором тайме чуть поиграли в футбол

Премьер-лига
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(1 голосов)

До перерыва же было избиение азовцев

КУ. Мариуполь - Динамо 1:2. Во втором тайме чуть поиграли в футбол

Фото: Александр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В Кубке нет турнирной таблицы (только турнирная сетка), однако это не мешает реально оценивать силы соперников еще до стартового свистка. Что мог предложить идущий последним в УПЛ "Мариуполь" киевскому "Динамо", которое идет первым? Разве что характер и мотивацию. Но и для этого нужно было пересиливать себя.

На "Динамо" вроде как давит турнирная ответственность (защищать титул победителя всегда сложно), но сегодня этого совершенно не чувствовалось. "Динамо" действовало раскованно и самоуверенно. Организовало настолько высокий прессинг, что соперник иногда не мог даже выйти из собственной штрафной. Так что совсем не удивляет статистика первого тайма: 12:1 по ударам в пользу гостей. Вопросов было два: когда и сколько голов забьют "динамовцы"?

Первая ласточка прилетела на 16-й минуте, когда после подачи углового в исполнении Шапаренко Беньямин Вербич удачно вышел на ударную позицию. Вторая – на 34-й, когда Шабанов замкнул дальнюю штангу после корнера и опрометчивого "сброса" от кого-то из мариупольцев.

Игра нравилась Луческу, который сегодня не нервничал, а ласково улыбался помощникам и футболистам на поле. Единственное, что могло добавить немного горечи – низкая реализация. Шкурин еще раньше мог забивать головой после подачи углового ("Мариуполь" ужасно защищался при стандартах), Шапаренко штрафной выполнил по центру, поэтому не обыграл голкипера, а после выстрела Леднева рикошет сыграл не в пользу "Динамо".

До конца тайма "Динамо" постоянно нагнетало. То Вербич не успеет на передачу Шкурина, то Шапаренко пробьет выше ворот после сбрасываия от Сидорчука. На супер-ударной позиции оказался и Антюх, однако дуэль выиграл Турбаевский (все равно арбитры просигнализировали об офсайде). "Мариуполь" ответил только одним осмысленным выходом на чужую половину поля. Индивидуальная техника позволила Вьюннику протащить мяч к владениям Бойко, но получилось ни удар, ни передача.

Второй тайм "Мариуполь" начал гораздо лучше. Наблюдались давление, прессинг, движение на чужой половине поля. И даже острый момент не заставил себя ждать, но Петерман после неудачного выхода Бойко из ворот пробил над перекладиной после подачи со штрафного. Острота не нашла своего продолжения, но уже по крайней мере была игра. "Мариуполь" создавал противодействие.

"Динамо" вернулось к доминированию только с середины второго тайма. На поле появились Гармаш и Витиньо, от которых исходила угроза. Первый, в частности, бил с острого угла, но не "перебил" ближнего. Второй отправил мяч слишком высоко. "Мариуполь" по-прежнему не отвечал контратаками, однако хорошо (по сравнению с первым таймом) держал структуру. По крайней мере, было за что зацепиться глазом.

Так понемногу и истекало игровое время. От "Динамо" еще были удары усилиями Вербича и Караваева, но ощущалась расслабленность в действиях. Она, собственно, накрыла не только атакеров, но и игроков обороны. Мыкытышин зацепился за мяч перед чужой штрафной, отдал на Очеретько, а тот удачно пробил низом с центральной зоны. Вот так "Динамо" "обеспечило" себе нервные последние минуты, но не допустило осечки.

В субботу состоится еще одна серия этого же противостояния, но теперь уже в чемпионате. "Мариуполю" за образец нужно брать второй тайм, "Динамо" же желательно не расслабляться в ходе встречи.

Кубок Украины. 1/8 финала. 27.10.2021
Мариуполь. Стадион "Мариуполь" имени В. Бойко
Арбитр в поле – Андрей Коваленко

"Мариуполь" – "Динамо" 1:2
Голы: Очеертько 85 - Вербич 16, Шабанов 34

"Мариуполь": Турбаевский – Холод (Стасюк 46), Удод, Петерман, Драмбаев – Чех (Спировски 71), Мишнёв – Кащук (Мыкытышин 81), Очеретько, Топалов (Шостак 58) – Вьюнник (Меличенко 81)

"Динамо": Бойко – Тымчик, Шабанов, Забарный, Караваев – Сидорчук (Кендзёра 77), Шапаренко (Шепелев 46), Леднев (Гармаш 68) – Вербич, Антюх (Витиньо 68) – Шкурин (Рамирес 46)

Предупреждения: Удод 42, Стасюк 65 – Шабанов 51

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Комментарии (12)
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ua-football-2021 (Київ)
27.10.2021 в 19:34
Будка в будці,і це добре.
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+4
-1
Wuddy (Київ)
27.10.2021 в 19:23
Hundehütte!
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+1
0
мы за динамо (киев)
27.10.2021 в 19:18
ця гра не підлягає ніякому осмисленню. просто прогулянка. тут інша тема. ресурси маріуполя. на кого витрачаються.
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+2
-1
Fishing 555 (Rivne)
27.10.2021 в 18:59
Остап грозился в 2х матчах добыть победы хаха уже в 1ой добился! Так держать.
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+4
-3
italiano
27.10.2021 в 18:56
Арендупольскую будку снова загнали на ее привычное место))) на парашу…пхахахаха
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+5
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.10.2021 в 18:56
Перемога на класі!
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+6
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.10.2021 в 18:55
Можно сказать не игра, а разминка. Динамо с победой!
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+10
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
27.10.2021 в 18:55
Авжеж динамівці в першому двічі забили, а в другому просто забили... на гру. Утім запасу першого тайму вистачило.
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+7
-2
avatar
Усе буде добре (Київ)
27.10.2021 в 18:55
Позор Пенисову и ахметовским футболам.
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+10
-4
avatar
ascent (Луксор)
27.10.2021 в 19:48
Потому, что не выиграли у Динамо? Или почему?
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0
-2
avatar
Усе буде добре (Київ)
27.10.2021 в 19:55
Потому, что надо показывать нормальную картинку и коментарий, а не балаган в студии на треть экрана.
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
27.10.2021 в 20:03
Понятно...
0
0


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