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Капитан Днепра-1: В матче против ЛНЗ у нас не было право на ошибку
Сергей Логинов - о выходе команды в 1/4 Кубка Украины
Фото: СК Днепр-1
Капитан "Днепра-1" Сергей Логинов поделился впечатлениями от победного кубкового поединка против черкасского "ЛНЗ" (2:0).
— Со стороны показалось, что команда одержала спокойную победу. Так ли было на поле?
— Возможно, с трибуны и казалось, что игра не была для нас сложной, но Кубок есть Кубок – здесь все решается в одном матче, и у нас не было права на ошибку. Соглашаюсь, что игра была под нашим контролем, поэтому мы заслуженно прошли дальше.
— Многие болельщики после громкой победы над "Ворсклой" опасаются, что в последних матчах команда может недооценить менее серьезных соперников.
— Ни в коем случае, потому что победа над "Ворсклой" это только один из шагов к нашей цели. Тогда мы победили, и уже тот матч забыли. У нас есть определенные задачи и мы шагаем от матча к матчу. Конечно, на следующую игру мы настраиваемся только на победу.
— На поле в большинстве своем вышли те, кто имеет не так много игрового времени в последних матчах. Насколько этот состав был сыгран?
— У нас команда с серьезными задачами. У нас есть цели и в чемпионате, и в Кубке Украины. Не важно, кто именно выходит на поле, мы сами должны относиться к своему делу профессионально, и постоянно доказывать свой уровень и квалификацию на поле, - сказал Логинов.
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