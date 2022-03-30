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Вице-президент Металлиста: Можно было бы попробовать доиграть Кубок Украины
Евгений Красников высказался о вариантах завершения турниров
Фото: ФК Металлист
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников считает, что Кубок Украины можно доиграть по спортивному принципу.
Как думаете, реально доиграть текущий чемпионат?
— По Первой лиге всё более-менее понятно. Думаю, что желающих выйти в УПЛ будет немного. По Премьер-лиге вопрос: там же на кону чемпионство и Лига чемпионов. В общем, тяжелая ситуация. Считаю, что можно было бы попробовать доиграть Кубок Украины.
— Реально ли доиграть первенство и Кубок, например, в Турции или Польше?
— Я бы доигрывал везде, но я не знаю, насколько сейчас финансово состоятельны клубы Премьер-лиги. С "Шахтером" и "Динамо" понятно, а что с остальными? "Десна" сейчас вообще существует или нет? Думаю, финансово остальным клубам будет очень сложно доиграть чемпионат за рубежом, - сказал Красников.
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