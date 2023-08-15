Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня будут сыграны семь матчей третьего предварительного раунда Кубка Украины. Отметим, что на этом этапе остался только один любительский коллектив. Это представитель Львовской области ФК "Николаев". Противостояние между тернопольской "Нивой" и "Скала 1911" пройдет в среду.

Vbet Кубок Украины-2023/2024. Третий предварительный этап

15.08.2023

"Кудровка" (Кудровка) - "Мариуполь" (Мариуполь). Чернигов. 13.00.

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - "Эпицентр" (Дунаевцы). Ивано-Франковск. 15.00.

"Звягель" (Звягель) - "ЮКСА" (Киев). Звягель. 15.00.

"Тростянец" (Тростянец) - "Горняк-Спорт" (Горешные Плавные). Тростянец. 15.00.

"Локомотив" (Киев) - "Левый Берег" (Киев). Киев. 16.00.

"Николаев" (Николаев, Львовская обл.) - "Агробизнес" (Волочиск). Львовская обл. 17.00.