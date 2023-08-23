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Кубок Украины. Виктория переигрывает ЛНЗ, Металлист 1925 идет дальше

Кубок Украины
(1 голосов)

Интересный игровый день

Кубок Украины. Виктория переигрывает ЛНЗ, Металлист 1925 идет дальше

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня были сыграны матчи четвертого раунда Кубка Украины. С этого этапа своим выступлени начали клубы УПЛ. Вашему вниманию результаты противостояний.

14.00. "Мариуполь" - "Колос" 2:2 (5:4 пен)

Голы: Зубков (20), Литюк (115, пен) - Салабай (29), Милько (108, пен)

Удаление: Чернецкий (105)

Фаворитом в этой паре, безусловно, был представитель УПЛ. Тренерский штаб "Колоса" провел ротацию в составе, но в старте были игроки, которых никак нельзя было считать резервистами. Достаточно неожиданно в середине первого тайма хозяева открыли счет. Мочевинский прострелил с фланга, а Илья Зубков в касание пробил мимо голкипера – 1:0. Радовались подопечные Красноперова не долго. Антой Салабай с нескольких метров расстрелял ворота Караващенко – 1:1. Ковалевцы могли забивать больше, но свои моменты не реализовали.

Во второй половине встречи шикарную возможность вырвать победу для "Мариуполя" имел Быковский, но он не попал в створ ворот. Определить победителя в основное время соперники не смогли.

На 108-й минуте после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота "Мариуполя". Одиннадцатиметровый реализовал Милько – 1:2. Эпизод достаточно контраверсионный, но решение арбитра уже не изменить. На 112-й минуте арбитру снова пришлось просматривать VAR. Теперь он поставил пенальти у ворота гостей. Литюк спокойно реализовал одиннадцатиметровый – 2:2.

В итоге, все решалось в серии пенальти. По пенальти победу праздновали мариупольцы – 5:4. Сенсация в Борисполе.

15.00. "Звягель" - "Оболонь" 0:1

Голы: Черненко (58)

Удаление: Яшков (90+6)

Это противостояние ожидалось с особым интересом, ведь встречались два амбициозных коллектива. "Звягель" считается главным претендентом на чемпионство во Второй лиге. Подопечные Максимова сыграли два матча в нынешнем чемпионате и забили одиннадцать голов. Киевляне сенсационно победили "Днепр-1" и по игре эта команда от тура к туру прогрессирует. Отметим, что обе команды играли основным составом.

В первом тайме было много борьбы в центре поля, но не хватало конструктива. Никто из соперников не хотел рисковать. На перерыв команды ушли без голов.

В начале второго тайма киевляне вышли вперед. Руслан Черненко подавал со штрафного, но мяч никого не коснулся и залетел в ворота – 0:1. Отыграться хозяева не смогли. В итоге, представители УПЛ проходят в следующий раунд.

16:00."Эпицентр" - "Верес" 1:3

Голы: Стень (87) - Гайдучик (44), В. Шарай (45+1, 90+5)

Этот матч для команд станет первым в истории их противостояния. "Эпицентр" в третий раз добрался до 1/16 финала Кубка Украины, но предыдущие два раза им не удавалось пройти дальше. В розыгрыше Кубка Украины сезона 2021/2022 "Верес" на этой стадии обыграл "Оболонь", но затем наткнулся на "Ворскли". Тренерский штаб представителя УПЛ решил на эту игру выставить основной состав.

В конце первого тайма гости вышли вперед. Мяч в свой актив записал Николай Гайдучик – 0:1. В компенсированное время Владислав Шарай увеличил преимущество ровенского коллектива.

Во втором тайме хозяева не сдавались, но у них мало что получалось. Представители УПЛ грамотно играли по счету. Было заметно, что у подопечных Нагорняка не хватает сил, чтобы выдерживать столь сложный график. На 87-й минуте после подачи углового Стень сократил вставание в счете, но отыграться футболисты "Эпицентра" не смогли. Онончательный результат в матче установил Влад Шарай - 1:3.

В итоге, подопечные Лавриненко шагают в следующий раунд Кубка.

16:00. "Горняк-Спорт" - "Металлист 1925" 1:3

Голы: Нсини (76) - Моура (59), Юсов (74), Дмитренко (90+4)

Команды между собой шесть раз встречались в Первой лиге. Три года назад победил "Горняк-Спорт" (3:0), но с тех пор многое изменилось. Кадровый потенциал у харьковчан более мощный, поэтому именно они были фаворитами противостояния. Однако недооценивать подопечных Куценко точно не стоит, ведь обороняться эта команда умеет неплохо.

Весьма неожиданно, но в первой половине встречи гости не смогли подтвердить свой статус фаворитов. "Горняк-Спорт" держался достойно, поэтому все основные события соперники оставили на второй тайм.

На 59-й минуте гости все же воплотили свое игровое преимущество в забитый мяч. После прострела Абдулаева в пустые ворота забил Моура – 0:1. В конце матча команды обменялись голами. Забивали Юсов и Нсини – 1:2. В итоге, харьковчане все же смогли удержать преимущество и даже забить еще. Отличился Дмитренко.

16:00. "ЛНЗ" - "Виктория" 0:1

Голы: Мышенко (13)

"Виктория" в этом сезоне еще не проигрывала. Подопечные Бессмертного с серьезными амибциями подходили к этому матчу. Отметим, что Александр Ковпак решил произвести ротацию в составе. Ряд лидеров "ЛНЗ" остались в запасе. Гости активно начали игру и уже на 13-й минуте открыли счет. После передачи Покотилюка отличился Богдан Мышенко – 0:1.

После перерыва черкасский коллектив доминировал, но воплотить свое преимущество в забитый мяч никак не могли. Шикарную возможность отличиться имел Прядун, но его удар в упор парировал Шелихов. Отыграться хозяева не смогли. "Виктория" выбивает представителя УПЛ.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) Виктория (Сумы) ЛНЗ (Черкассы) Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь ФК Звягель
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Комментарии (1)
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fanatSD (донецк)
23.08.2023 в 17:59
теперь колос упрётся с шахтёром в воскресенье.
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