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Голодюк: Одержали заслуженную победу над Горняком-Спорт

Кубок Украины
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Тренер "Металлиста 1925" - о выходе команды в следующий раунд Кубка Украины

Голодюк: Одержали заслуженную победу над Горняком-Спорт

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк поделился мыслями после победы команды над "Горняком-Спорт" (3:1) в 1/16 финала Кубка Украины.

"Получилась настоящая кубковая игра. Вы видите по результатам других матчей, что очень трудно играть независимо от того в какой лиге команды выступают, это Премьер-лига или Первая лига. Команды Первой лиги максимально настраиваются на игру. Наши ребята также молодцы, мы их предупреждали, что будет очень тяжелая игра.

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Если будет, хотя бы минимальная, недооценка соперника - можем вылететь из Кубка Украины. К счастью, этого не произошло. Ребята отнеслись достаточно профессионально и одержали заслуженную победу. Хотя, я думаю, мы могли закрывать немножко раньше эту игру. Сами себе создали проблемы, дали "Горняку-Спорт" надежду, что они смогут отыграться.

Если смотреть на стартовый состав, у нас полностью поменялись 11 игроков по сравнению с предыдущим матчем против "Миная". Но мы всегда, в каждом интервью, в каждом командном собрании говорим, что для нас все игроки равны. И они сегодня показали, что они достойны играть в Премьер-лиге. У нас просто была ротация, а теперь у нас будет приятная головная боль, кого использовать в чемпионате", - сказал Голодюк.

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В статье: Олег Голодюк Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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