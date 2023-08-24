Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Эпицентра: Не могут 11 футболистов вытягивать и чемпионат, и Кубок
"Эпицентр" проиграл "Вересу" в матче Кубка Украины
Фото: НК Верес
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал игру своей команды в матче 1/16 финала Кубка Украины с "Вересом" (1:3).
"Очень непросто нам было за двадцать три дня провести семь матчей. К сожалению, у нас есть травмированные футболисты и не удалось сделать серьезную ротацию.
По игре - не все удавалось в первом тайме. Хотя и были неплохие контратаки. А пропустить два гола за три минуты перед самым перерывом - это психологически очень тяжело.
Попросил футболистов пересмотреть эпизоды с пропущенными голами. Потому что это были детские ошибки.
В перерыве сделали замены, пытались освежить игру. Заключительные двадцать минут мы создавали моменты, забили. Но концентрации нам не хватало. Это банально, но нам надо отдохнуть. Сейчас отдохнем и будем работать дальше.
Не могут одиннадцать футболистов вытягивать и чемпионат, и Кубок. Это очень тяжело. Но главное, что есть характер. Пытались сломать ход игры. Третий гол в наши ворота подытожил то, в каком физическом и эмоциональном состоянии команда. Надо отдохнуть", - сказал Нагорняк.
Популярное сейчас
- Интер Майами драматично вышел во второй финал за последнюю неделю. Месси отдал 2 ассиста
- Сабо: Лалатович пришел в Зарю, потому что другие команды его просто не взяли
- ЛЧ. Драматичная развязка в Мольде и испорченное настроение Браги
- Кубок Украины. Виктория переигрывает ЛНЗ, Металлист 1925 идет дальше
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО