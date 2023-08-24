Тренер Эпицентра: Не могут 11 футболистов вытягивать и чемпионат, и Кубок

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал игру своей команды в матче 1/16 финала Кубка Украины с "Вересом" (1:3).

"Очень непросто нам было за двадцать три дня провести семь матчей. К сожалению, у нас есть травмированные футболисты и не удалось сделать серьезную ротацию.

По игре - не все удавалось в первом тайме. Хотя и были неплохие контратаки. А пропустить два гола за три минуты перед самым перерывом - это психологически очень тяжело.