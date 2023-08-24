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Тренер Эпицентра: Не могут 11 футболистов вытягивать и чемпионат, и Кубок

Кубок Украины
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"Эпицентр" проиграл "Вересу" в матче Кубка Украины

Тренер Эпицентра: Не могут 11 футболистов вытягивать и чемпионат, и Кубок

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк прокомментировал игру своей команды в матче 1/16 финала Кубка Украины с "Вересом" (1:3).

"Очень непросто нам было за двадцать три дня провести семь матчей. К сожалению, у нас есть травмированные футболисты и не удалось сделать серьезную ротацию.

По игре - не все удавалось в первом тайме. Хотя и были неплохие контратаки. А пропустить два гола за три минуты перед самым перерывом - это психологически очень тяжело.

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Попросил футболистов пересмотреть эпизоды с пропущенными голами. Потому что это были детские ошибки.

В перерыве сделали замены, пытались освежить игру. Заключительные двадцать минут мы создавали моменты, забили. Но концентрации нам не хватало. Это банально, но нам надо отдохнуть. Сейчас отдохнем и будем работать дальше.

Не могут одиннадцать футболистов вытягивать и чемпионат, и Кубок. Это очень тяжело. Но главное, что есть характер. Пытались сломать ход игры. Третий гол в наши ворота подытожил то, в каком физическом и эмоциональном состоянии команда. Надо отдохнуть", - сказал Нагорняк.

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В статье: Сергей Нагорняк Верес (Ровно) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
НК Верес

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