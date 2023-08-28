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Красноперов: В следующем раунде Кубка хотелось бы сыграть с Ворсклой
Мариуполь довольно неожиданно прошел Колос
koloskovalivka.com
Экс-игрок "Ворсклы", а ныне главный тренер перволиговского ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов поделился своими впечатлениями от противостояния в
"Ощущения, что все решится в серии послематчевых пенальти, не было. Поэтому накануне поединка не тренировали специально пробитие 11-метровых. Как видите, нервы в этой футбольной лотерее оказались крепче у моих подопечных.
Верил ли, что сумеем спастись от поражения, когда в дополнительное время остались в меньшинстве, а соперник к тому же повел в счете? Просто знал, что ребята будут биться до конца, должно быть, где-то и удача была на нашей стороне. Но, повторяю, больше всего радует, что подопечные продемонстрировали неуступчивость, которая так ценится в кубковых баталиях. Впрочем, особо настраивать ребят не было нужды, ведь все горели желанием проявить себя в противостоянии с более именитой командой. Полагаю, что это им удалось.
С кем хотелось бы встретиться в следующем раунде? Не знаю, как подопечным, а мне – с "Ворсклой". Догадаться не трудно: именно за "Ворсклу" я провел больше всего матчей в элитном дивизионе, из этой команды меня приглашали в сборную Украины. В конце концов, именно в "Ворскле" начиналась моя тренерская карьера", - сказал Красноперов.
Напомним, что жеребьевка следующего этапа турнира состоится 31 августа.
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