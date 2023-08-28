  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Красноперов: В следующем раунде Кубка хотелось бы сыграть с Ворсклой
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красноперов: В следующем раунде Кубка хотелось бы сыграть с Ворсклой

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Мариуполь довольно неожиданно прошел Колос

Красноперов: В следующем раунде Кубка хотелось бы сыграть с Ворсклой

koloskovalivka.com

Новина українською

Экс-игрок "Ворсклы", а ныне главный тренер перволиговского ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов поделился своими впечатлениями от противостояния в Кубке Украины с "Колосом" (2:2, пен. 5:4).

"Ощущения, что все решится в серии послематчевых пенальти, не было. Поэтому накануне поединка не тренировали специально пробитие 11-метровых. Как видите, нервы в этой футбольной лотерее оказались крепче у моих подопечных.

Верил ли, что сумеем спастись от поражения, когда в дополнительное время остались в меньшинстве, а соперник к тому же повел в счете? Просто знал, что ребята будут биться до конца, должно быть, где-то и удача была на нашей стороне. Но, повторяю, больше всего радует, что подопечные продемонстрировали неуступчивость, которая так ценится в кубковых баталиях. Впрочем, особо настраивать ребят не было нужды, ведь все горели желанием проявить себя в противостоянии с более именитой командой. Полагаю, что это им удалось.

С кем хотелось бы встретиться в следующем раунде? Не знаю, как подопечным, а мне – с "Ворсклой". Догадаться не трудно: именно за "Ворсклу" я провел больше всего матчей в элитном дивизионе, из этой команды меня приглашали в сборную Украины. В конце концов, именно в "Ворскле" начиналась моя тренерская карьера", - сказал Красноперов.

Напомним, что жеребьевка следующего этапа турнира состоится 31 августа.

По теме
yellow-arrow
Футболистки Ворсклы забили 30 голов в кубковом матче
yellow-arrow
Мышенко - о своем голе в ворота ЛНЗ: Я родился на Черкащине, и хотелось напомнить о себе землякам
yellow-arrow
Черноморец сыграет за лидерство, Цыганков и Довбик против победителя ЛЕ. Что смотреть на выходных
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Олег Красноперов Колос (Ковалевка) ФСК Мариуполь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде