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УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
7 матчей пройдут 26-27 сентября, один поединок вынесен на 12 октября
Фото: УАФ
УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала
7 матчей пройдут 26-27 сентября, а поединок "Мариуполь" - "Заря" вынесен на 12 октября.
26.09. 13.00. "Верес" (Ровно) - "Шахтер" (Донецк). Ровно, стадион "Авангард".
26.09. 15.00. "Рух" (Львов) - "Александрия" (Александрия). Винники, стадион имени Богдана Маркевича.
27.09. 15.00. "Полесье" (Житомир) - "Днепр-1" (Днепр). Житомир, Центральный городской стадион "Полесье".
27.09. 15.00. "Черноморец" (Одесса) – "Кривбасс" (Кривой Рог). Одесса, стадион "Черноморец".
27.09. 15.00. "Виктория" (Сумы) - "Минай" (Минай). Сумы, стадион "Юбилейный".
27.09. 17.00. "Оболонь" (Киев) - "Динамо" (Киев). Киев, стадион "Оболонь".
27.09. 18.30. "Металлист 1925" (Харьков) - "Ворскла" (Полтава). Киев, НТК им. В. Банникова или стадион "Левый Берег".
12.10. 13.00. "Мариуполь" (Мариуполь) - "Заря" (Луганск). Борисполь, стадион "Колос".
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