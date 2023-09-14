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УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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7 матчей пройдут 26-27 сентября, один поединок вынесен на 12 октября

УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины

Фото: УАФ

Новина українською

УАФ утвердила даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины.

7 матчей пройдут 26-27 сентября, а поединок "Мариуполь" - "Заря" вынесен на 12 октября.

26.09. 13.00. "Верес" (Ровно) - "Шахтер" (Донецк). Ровно, стадион "Авангард".

26.09. 15.00. "Рух" (Львов) - "Александрия" (Александрия). Винники, стадион имени Богдана Маркевича.

27.09. 15.00. "Полесье" (Житомир) - "Днепр-1" (Днепр). Житомир, Центральный городской стадион "Полесье".

27.09. 15.00. "Черноморец" (Одесса) – "Кривбасс" (Кривой Рог). Одесса, стадион "Черноморец".

27.09. 15.00. "Виктория" (Сумы) - "Минай" (Минай). Сумы, стадион "Юбилейный".

27.09. 17.00. "Оболонь" (Киев) - "Динамо" (Киев). Киев, стадион "Оболонь".

27.09. 18.30. "Металлист 1925" (Харьков) - "Ворскла" (Полтава). Киев, НТК им. В. Банникова или стадион "Левый Берег".

12.10. 13.00. "Мариуполь" (Мариуполь) - "Заря" (Луганск). Борисполь, стадион "Колос".

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) Виктория (Сумы) ФК Минай СК Днепр-1 ФСК Мариуполь
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Источник:
УАФ

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