Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 1/8 финала Кубка Украины
Система VAR будет задействована на одном поединке
Фото - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.
26.09.2023
"Рух" - "Александрия". Винники. Стадион им. Б. Маркевича. 15.00. Арбитр - Панчишин Д. И. (Харьков),
"Верес" - "Шахтер". Ровно. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Пасхал И. Ю. (Херсон),
27.09.2023
"Виктория" - "Минай". Сумы. Стадион "Юбилейный". 14.00. Арбитр - Козорог К. В. (Киевская обл.),
"Полесье" - "Днепр-1". Житомир. Центральный стадион. 15.00. Арбитр - Омельченко А. В. (Славянск), Арбитр VAR - Блавацкий Р. А. (Львов),
"Черноморец" - "Кривбасс". Одесса. Стадион "Черноморец". 17.00. Арбитр - Причина С. Р. (Львовская обл.),
"Оболонь" - "Динамо". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 17.00. Арбитр - Дьордь Н. В. (Ужгород),
"Металлист 1925" - "Ворскла". Киев. Стадион "Левый берег". 18.30. Арбитр - Резников Д. М. (Каменское),
12.10.2023
"Мариуполь" - "Заря". Борисполь. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр - Кубряк Д. В. (Одесса).
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