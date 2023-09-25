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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Система VAR будет задействована на одном поединке

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 1/8 финала Кубка Украины

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2023/2024.

26.09.2023

"Рух" - "Александрия". Винники. Стадион им. Б. Маркевича. 15.00. Арбитр - Панчишин Д. И. (Харьков),

"Верес" - "Шахтер". Ровно. Стадион "Авангард". 17.00. Арбитр - Пасхал И. Ю. (Херсон),

27.09.2023

"Виктория" - "Минай". Сумы. Стадион "Юбилейный". 14.00. Арбитр - Козорог К. В. (Киевская обл.),

"Полесье" - "Днепр-1". Житомир. Центральный стадион. 15.00. Арбитр - Омельченко А. В. (Славянск), Арбитр VAR - Блавацкий Р. А. (Львов),

"Черноморец" - "Кривбасс". Одесса. Стадион "Черноморец". 17.00. Арбитр - Причина С. Р. (Львовская обл.),

"Оболонь" - "Динамо". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 17.00. Арбитр - Дьордь Н. В. (Ужгород),

"Металлист 1925" - "Ворскла". Киев. Стадион "Левый берег". 18.30. Арбитр - Резников Д. М. (Каменское),

12.10.2023

"Мариуполь" - "Заря". Борисполь. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр - Кубряк Д. В. (Одесса).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) Виктория (Сумы) ФК Минай СК Днепр-1 ФСК Мариуполь
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Источник:
УАФ

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