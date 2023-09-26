Полесье — Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Дебютант УПЛ уверенно продвигается дальше в Кубке Украины. И в 1/8 финала в Житомир приедет вполне посильный соперник, который сейчас находится не в лучших кондициях. Однако Юрий Максимов готов к экспериментам, как это показал прошлый матч против "Зари". Удастся ли "Днепру-1" показать результат и на этот раз?

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Поединок "Полесье" — "Днепр-1" состоится в среду, 27 сентября, на Житомирском центральном стадионе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports. Просмотр матча — бесплатный.

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.