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Пономарев: Сапуга расстроен. Я ему сказал, что это не ошибка, а несчастный случай

Кубок Украины
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Рух проиграл Александрии после досадного автогола на 90+4 минуте

Пономарев: Сапуга расстроен. Я ему сказал, что это не ошибка, а несчастный случай

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение своей команды (0:1) от "Александрии" в 1/8 финала Кубка Украины.

Отметим, что единственный голв матче на 90+4 минуте забил в свои ворота защитник львовской команды Марко Сапуга.

"Мы имели преимущество, но не реализовали свои моменты. Однако то, как мы пропустили гол на последних секундах – тем и интересен футбол.

Сапуга расстроен. Я ему сказал, что это не ошибка, это несчастный случай. Они бывают в футболе. Через это тоже должна команда пройти. Нужно двигаться дальше, не останавливаться на этом.

Недостаток опыта на этом уровне. Мы не можем создать момент и реализовать его. Нам надо несколько моментов. Однако мы будем работать над реализацией. Я думаю, что ребята будут все равно прибавлять", - сказал Пономарев.

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В статье: ФК Александрия Александр Пономарев Рух (Львов) Марко Сапуга
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
26.09.2023 в 21:44
Яка різниця чи помилка чи нещасний випадок? На результат це не впливає. Вболівальникам від того не легше.
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