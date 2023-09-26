Пономарев: Сапуга расстроен. Я ему сказал, что это не ошибка, а несчастный случай

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение своей команды (0:1) от "Александрии" в 1/8 финала Кубка Украины.

Отметим, что единственный голв матче на 90+4 минуте забил в свои ворота защитник львовской команды Марко Сапуга.

"Мы имели преимущество, но не реализовали свои моменты. Однако то, как мы пропустили гол на последних секундах – тем и интересен футбол.

Сапуга расстроен. Я ему сказал, что это не ошибка, это несчастный случай. Они бывают в футболе. Через это тоже должна команда пройти. Нужно двигаться дальше, не останавливаться на этом.

Недостаток опыта на этом уровне. Мы не можем создать момент и реализовать его. Нам надо несколько моментов. Однако мы будем работать над реализацией. Я думаю, что ребята будут все равно прибавлять", - сказал Пономарев.