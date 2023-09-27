Кубок Украины. Виктория - Минай 1:0. Представитель Первой лиги - в четвертьфинале

Владимир Шаран не скрывал своего отношения к Кубку Украины – на данном этапе закарпатскому клубу этот турнир не нужен. “Минай” занимает последнее место в УПЛ, и остается единственной командой лиги без побед. В этой перспективе матч чемпионата с “Оболонью” в воскресенье может стать переломным.

Сам Шаран даже не приехал с “Минаем” в Сумы. Роль главного тренера исполнял Сергей Мизин, в заявке было восемь игроков номинальной основы, остальные футболисты – представители команды U-19.

В этом контексте, неудивительно, что “Виктория” считалась фаворитом. Но команда из Сум не спешила подтверждать этот статус на поле. В первом тайме была более-менее равная игра с минимальным количеством моментов. На первый план вышли стандарты и после одного из них мог забивать “Минай” – но Солдат не попал в ворота. “Виктория” ответила двумя шансами Шаврина. Тоже мимо.

У обеих команды были проблем с созданием моментов после комбинационной игры, не удавалось доводить до хороших ударов и контратаки. Закономерно, что стандарты оставались в приоритете, и после одного из них “Виктория” забила единственный гол в матче – Сасовский остался без опеки в штрафной после углового, и сильно пробил головой.

Центрбек “Виктории” мог делать и дубль, но после очередного стандарта пробил в перекладину. “Минай” все реже оказывался на половине поля соперника, полушансы были у Вишневского, свой лучший момент закарпатцы тоже получили после стандарта, но Виталий Михайлив с двух метров ударил выше ворот. Удивительный промах.

В конце игры “Виктория” старалась гасить темп игры фолам, и в итоге представитель Первой лиги довел матч до победы.

Лучшее, что было в этом матче – это безупречное судейство 31-летней Кристины Козорог. Бывшая футболистка работала уверенно и авторитетно.

Кубок Украины, третий раунд. Сумы, “Юбилейный”

“Виктория” Сумы – “Минай” 1:0

Гол: Сасовский 47

“Виктория”: Шелихов – Зозуля, Сасовский, Нелин, Ульянов – Покотылюк, Савченко (Сахно 68) – Машталир (Шпиренок 77), Евпак (Галенко 68), Байдал (Чеглов 77) – Шаврин (Здирко 90+3)

“Минай”: Кемкин – Киричок, Юрий Михайлив (Леднев 46), Солдат, Ременяк – Виталий Михайлив, Панасенко, Голуб, Гечев (Климак 62) – Демиденко (Бидзинский 62), Вишневский

Предупреждения: Нелин 79, Шпиренок 81 – Гечев 56, Ременяк 74, Панасенко 87