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Кубок Украины. Виктория - Минай 1:0. Представитель Первой лиги - в четвертьфинале
Резерв Миная ожидаемо проиграл в Сумах
Фото: ФК Вікторія Сумми/Автор - невідомий
Владимир Шаран не скрывал своего отношения к Кубку Украины – на данном этапе закарпатскому клубу этот турнир не нужен. “Минай” занимает последнее место в УПЛ, и остается единственной командой лиги без побед. В этой перспективе матч чемпионата с “Оболонью” в воскресенье может стать переломным.
Сам Шаран даже не приехал с “Минаем” в Сумы. Роль главного тренера исполнял Сергей Мизин, в заявке было восемь игроков номинальной основы, остальные футболисты – представители команды U-19.
В этом контексте, неудивительно, что “Виктория” считалась фаворитом. Но команда из Сум не спешила подтверждать этот статус на поле. В первом тайме была более-менее равная игра с минимальным количеством моментов. На первый план вышли стандарты и после одного из них мог забивать “Минай” – но Солдат не попал в ворота. “Виктория” ответила двумя шансами Шаврина. Тоже мимо.
У обеих команды были проблем с созданием моментов после комбинационной игры, не удавалось доводить до хороших ударов и контратаки. Закономерно, что стандарты оставались в приоритете, и после одного из них “Виктория” забила единственный гол в матче – Сасовский остался без опеки в штрафной после углового, и сильно пробил головой.
Центрбек “Виктории” мог делать и дубль, но после очередного стандарта пробил в перекладину. “Минай” все реже оказывался на половине поля соперника, полушансы были у Вишневского, свой лучший момент закарпатцы тоже получили после стандарта, но Виталий Михайлив с двух метров ударил выше ворот. Удивительный промах.
В конце игры “Виктория” старалась гасить темп игры фолам, и в итоге представитель Первой лиги довел матч до победы.
Лучшее, что было в этом матче – это безупречное судейство 31-летней Кристины Козорог. Бывшая футболистка работала уверенно и авторитетно.
Кубок Украины, третий раунд. Сумы, “Юбилейный”
“Виктория” Сумы – “Минай” 1:0
Гол: Сасовский 47
“Виктория”: Шелихов – Зозуля, Сасовский, Нелин, Ульянов – Покотылюк, Савченко (Сахно 68) – Машталир (Шпиренок 77), Евпак (Галенко 68), Байдал (Чеглов 77) – Шаврин (Здирко 90+3)
“Минай”: Кемкин – Киричок, Юрий Михайлив (Леднев 46), Солдат, Ременяк – Виталий Михайлив, Панасенко, Голуб, Гечев (Климак 62) – Демиденко (Бидзинский 62), Вишневский
Предупреждения: Нелин 79, Шпиренок 81 – Гечев 56, Ременяк 74, Панасенко 87
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